Fernández Mañueco: “Hablar de municipalismo es hablar de lo nuestro, del Partido Popular y de Castilla y León”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado hoy que “hablar de municipalismo es hablar de lo nuestro. Es hablar del PP y es hablar de Castilla y León. Somos municipalismo. Ese es el gran valor nuestro que otros partidos quisieran tener y no tienen”.

El líder popular, que ha presentado en Burgos, la intermunicipal nacional del Partido Popular, que se celebrará en la Comunidad con actos a lo largo de toda esta semana, ha manifestado que “qué mejor tierra que ésta para celebrar una conferencia intermunicipal. Somos la Comunidad con mayor número de municipios de España: 2.248, que se dice pronto. El 28 por ciento del total nacional”.

El presidente castellano y leonés también ha recordado que “la inmensa mayoría de nuestros ayuntamientos, unos 1.600, tienen alcalde o alcaldesa del PP. Nuestros alcaldes y alcaldesas son nuestra mayor fortaleza: Pegados al territorio. Con entrega, dedicación y vocación de servicio. Con sacrificio de su vida personal; Sin más recompensa, en la mayoría de las ocasiones, que el reconocimiento de sus vecinos y la satisfacción por el trabajo bien hecho. Que no es poco. Por eso, para hablar del futuro de España y de todo lo que nos preocupa es esencial contar con ellos, con su criterio, con su experiencia y con su participación. Nosotros lo hacemos y vamos a seguir haciéndolo, plenamente orgullosos de su labor y de todo lo que representan”.

La Semana del Municipalismo del Partido Popular que comenzó este lunes 25 de noviembre en Burgos, mañana martes 26 de noviembre tendrá lugar en Segovia, el miércoles en León, el jueves en Salamanca y el fin de semana concluirá en Valladolid, con la clausura de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco.

“Valentía” de Cristina Ayala

Por otra parte, el presidente del PPCyL expresó el apoyo de la formación a “la valentía” y el “compromiso” de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, con los burgaleses, tras la ruptura el pasado viernes, 22 de noviembre, del equipo de Gobierno formado por PP-Vox.

“Burgos tiene la suerte de contar con una magnífica alcaldesa, que además tiene el cariño y el apoyo de toda la formación del Partido Popular de Burgos, de Castilla y León y de España”, exclamó durante su intervención en la presentación de la Semana del Municipalismo del PP en la Comunidad, a la que también acudió la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo; el presidente provincial del PP, Borja Suárez; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

En este sentido, Mañueco se refirió a que “serán otros” -en alusión a Vox- “los que tendrán que dar explicaciones de sus decisiones”, si bien insistió en que Cristina Ayala tiene “las ideas muy claras de qué es lo que hay que hacer en la ciudad de Burgos, desde la ciudad de Burgos y para la ciudad de Burgos”.

“Eso es muy importante y creo que esa decisión no ha sido acompañada por quienes formaban hasta hace unos días el equipo de Gobierno y serán ellos los que tendrán que dar explicaciones”, apostilló, al tiempo que reiteró que desde el PP de la Comunidad se apoya su “valentía” y, sobre todo, “su compromiso con las personas de Burgos”.

En la misma línea, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aprovechó para aplaudir “la valentía” de Ayala y declaró: “El municipalismo es estar al frente de un Ayuntamiento significa valentía, pero significa siempre ser fiel a la palabra que le diste a los ciudadanos cuando te presentaste a las elecciones, de lo que ibas a hacer y de lo que no harías, de cómo ibas a ser y cómo no estabas dispuesta a ser”.

“Y, sobre todo, es la valentía de entender que no cabe el cortoplacismo y que los presupuestos o cualquier instrumento que tienes a tu alcance para mejorar la vida de los burgaleses no es un instrumento a tu alcance para garantizarte tu comodidad en el poder”, manifestó, al tiempo que lamentó que “eso lo hace Pedro Sánchez, pero eso no lo hacemos los políticos del Partido Popular ni las alcaldesas y los alcaldes del PP”.

Por ello, Gamarra consideró que “eso es lo que ha demostrado Cristina Ayala, todo su equipo, el Partido Popular de la ciudad de Burgos, el Partido Popular de la provincia de Burgos y el Partido Popular de esta Comunidad de Castilla y León”. “Así que, a por ello, a seguir y gobernar. Tiene dificultades, pero tiene el reto de saber que estás sirviendo a tus vecinos y haciendo siempre lo que debes”, exclamó ante una visiblemente emocionada Cristina Ayala.

Asimismo, la secretaria general del PP negó que la regidora municipal haya recibido instrucciones desde Madrid para la “rectificación” al retomar la ayuda a las tres ONGs que trabajan con los migrantes que llegan a la ciudad y subrayó que defienden la autonomía municipal “con toda su amplitud” y que “quien mejor sabe cuál es la realidad de un municipio y cómo dirigir y llevar un municipio es un alcalde”, informa Ical.

Además, recordó que antes fue alcaldesa -al igual que el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco- por lo que “todos los que hablamos lo hemos sido, con lo cual sabemos perfectamente qué decisiones le corresponden al alcalde y cuáles le corresponden a un partido”. Algo que, en su opinión, es “clave a la hora de entender cómo es la política”. “Por eso en algunos ayuntamientos la propia legislatura comenzó con gobiernos en minoría y en otros comenzó con gobiernos de coalición, también basada en esa misma autonomía municipal”, añadió.