Fernando Sanz, nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid

El periodista Fernando Sanz es el nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV).

El colaborador de EFE Castilla y León ha sido ratificado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este miércoles.

Acompañan al presidente en la nueva Junta Directiva de la APV los periodistas José Luis Arranz como vicepresidente, Tamara Crespo como secretaria general; Gracia Quintana cono secretaria general adjunta y Luis Neira como tesorero.

La candidatura ha sido la única presentada ante la gestora, que desde marzo de este año han presidido por los periodistas Paco Forjas y José Luis Arranz, respectivamente.

Los miembros de la lista elegida han agradecido el respaldo mayoritario de los numerosos socios que han acudido a la Asamblea, además del voto delegado.

Durante la Asamblea General Extraordinaria, la nueva Junta Directiva presentó un decálogo de principios de actuación para los cuatro años sucesivos, entre las que se encuentran la defensa de la profesión y su papel en la sociedad, la revitalización dela asociación, la reivindicación de los socios como corazón de la APV, la atención a los riesgos y retos que afrontan las periodistas o la lucha contra la precariedad, entre otros.

En el corto plazo, también se ha comprometido a la elaboración de una encuesta para evaluar los interés e inquietudes de los asociados; la modificación y ampliación de los Estatutos de la asociación para facilitar el desarrollo de futuros procesos electoralesprevia votación de los asociados.

Además, la junta directiva solicitará la realización, a cargo de un auditor de cuentas, de un informe de procedimientos acordados para verificar la información financiera de la APV y garantizar la transparencia en su gestión.