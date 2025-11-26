Mañueco sitúa al PSCyL y Vox en la “coalición del ruido” que “embarra” la política con el único que objetivo de que Castilla y Leónno avance

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, situó hoy al Partido Socialista y a Vox en la “coalición del ruido” que “embarra” la política con el único objetivo de que la Comunidad no avance, a la vez que reclamó unión a todos los populares para seguir por el camino del “trabajo bien hecho y la palabra cumplida”.

Mañueco, que realizó estas declaraciones en Valladolid en un acto que mantuvo con interventores y apoderados del PP y en el que también participaron el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación y del PP de Valladolid, Conrado Íscar, afirmó que mientras “nosotros estamos en la gestión, otros están en el ruido. “Unos solo aportan división y atacan al PP para rascar un apuñado de votos cuando huelen las elecciones, mientras que otros han dinamitado las instituciones, hasta lograr que en la política la verdad se confunda con la mentira”, aseguró.

Frente a este panorama, Mañueco aseguró que el PP está obligado a reaccionar y ofrecer alto distinto. En este sentido, argumentó que hay que “dignificar” la política y argumentó que gobernar significa servir a los vecinos, transformar a mejor la realidad y rendir cuentas.

En su intervención también puso en valor los avances logrados en los últimos años en servicios públicos, refiriéndose al liderazgo de Castilla y León en educación y servicios sociales, pero también destacó la buena marcha de la economía con la Comunidad al frente del crecimiento de la producción industrial y de las exportaciones, y “con más gente trabajando que nunca y con los impuestos más bajo de nuestra historia”.

Mañueco, que se mostró convencido de que los presupuestos “bloqueados” por PSCyL y Vox se aprobarán tras la victoria del PP en los comicios de marzo y se convertirán en la palanca que sitúe a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir. “Tenemos un proyecto ambicioso y una meta común que nos une a todos. Aquí hay un rumbo y juntos podemos llegar más lejos en Valladolid, en Castilla y León en y España”.

El presidente del PP también reclamó a los asistentes no bajar la guardia, reforzar el mensaje y presumir de gestión. “Necesitamos ambición, talento y esperanza, frente al ruido. Creemos en la buena política, la que huye del ruido, de los muros y del radicalismos para mirar con esperanza al futuro”.

Tanto Mañueco, como después Conrado Íscar y Jesús Julio Carnero, aprovecharon sus intervenciones para destacar la figura de Ramiro Ruiz Medrano, que hoy anunció su marcha de la política después de una larga trayectoria.

Por su parte, Íscar puso en valor los avances logrados por los gobiernos autonómicos de Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco y remarcó gracias a la acción, las políticas y el impulso de la Junta, Valladolid y sus pueblos “seguimos vivos”.

También cargó contra el PSOE y aseguró que por mucho que griten sus dirigentes, “nunca podrán tapar todo lo bueno que ofrece el PP en la Comunidad”. Así, criticó al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, del que aseguró que “le viene grande a Castilla y León” y al que Óscar Puente le tiene que sacar “de cada charco en el que se mete”.

A su vez, aseguró que la “responsabilidad y el deber” del Partido Popular es seguir trabajando para aplicar las mismas políticas que la Junta pone en marcha en Castilla y León en el conjunto de España de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Carnero

Mientras tanto, Carnero, que repasó su actuación al frente del Consistorio destacando la bajada de impuestos, la expansión de Biki al alfoz, la reforma de Arco de Ladrillo, la ampliación de las Contiendas o la puesta en marcha de 650 viviendas sociales, entre otros, aseguró que lo único que ha recibido el Ayuntamiento del Gobierno de España ha sido su negativa a proyectos como los del parador de turismo, museo del cine o la segunda fase del proyecto del antiguo convento de las Catalinas, o ser sede la Cumbre Iberoamericana.

Así, Carnero aseguró que Óscar Puente “quiere seguir mandando en Valladolid, pero aquí mandan los vallisoletanos. A minisanchez le echamos de Valladolid, y ahora le sufrimos todos los españoles”.

Además de agradecer al Mañueco el apoyo que la ciudad está recibiendo de la Junta, también aseguró que ante la “huida” del PSOE, para que Valladolid vuelva a la senda del soterramiento España “necesita un presidente del PP”.