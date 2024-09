FISE-Cyl denuncia un nuevo ataque del PSOE contra la Educación Concertada

El sindicato FISE-CYL ha denunciado que en el último pleno parlamentario de las Cortes de Castilla y León , la procuradora socialista Judith Villar Lacueva, volvió a atacar duramente a la enseñanza concertada. Tal y como viene ocurriendo en los últimos tiempos, el grupo socialista, representado en esta ocasión por dicha procuradora, vuelve a tener un mensaje completamente sectario y dogmático, criticando abiertamente que la Junta de Castilla y León extendiera la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años a los centros privados-concertados.

"Según sus propias palabras: "Dinero que ha regalado a la privada...que ustedes deberían emplear en crear nuevas plazas públicas..." Nueva afrenta a la concertada y sus profesionales, ya que no piensan en los más de 800 trabajadores que no hubieran podido mantener sus puestos de trabajo sin esta subvención, pese a llamarse partido socialista “obrero”. Ni que decir tiene que para este partido no importa que esta medida permita que las familias puedan elegir entre distintos modelos educativos, facilitando así su derecho a la libertad de elección de centro. Sin una gratuidad en esta etapa, como ocurre en los centros públicos, nuestros colegios se verían abocados al cierre de esas unidades en un periodo más o menos temprano. Quizá este sea el anhelo del grupo socialista de CyL, como se deduce de sus reiteradas intervenciones en sede parlamentaria", se señala a través de un comunicado.

Por último, FSIE-CyL no solo está a favor de la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil implantada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, sino que sigue apostando por la concertación de esos niveles.