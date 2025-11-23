El frío "da un pequeño respiro" a los castellanos y leoneses

Tras una jornada de intenso frío polar, los castellanos y leoneses tendrán un pequeño respiro este domingo 23 de noviembre, ya que según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) las temperaturas mínimas registrarán un notable ascenso, sobre todo en la zona del noroeste de la Comunidad.

Además se prevén cielos nubosos con precipitaciones débiles dispersas en montaña, y aumentando a cielo cubierto con más precipitaciones débiles en otras zonas de meseta al final del día. La cota de nieve se va a situar por encima de 1800-2000 metros, y no se descartan brumas y bancos de niebla, así como heladas débiles en cotas altas del sur y este, y viento del oeste y suroeste, flojo a moderado con algún intervalo de fuerteen montaña del norte.

La AEMET también anuncia temperaturas en ascenso en toda Castilla y León, que puede ser notable en las mínimas en el noroeste. En lo que se refiere a las ciudades, los termómetros en las mínimas oscilarán entre el grado de Ávila, Burgos y Palencia; los dos de Salamanca, Soria y Valladolid; los tres de Segovia; los cuatro de Zamora; y los cinco grados de León.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de la Comunidad, por su parte, se situarán entre los nueve grados de León; los 10 de Burgos, Segovia y Soria; los 12 de Ávila, Palencia y Zamora; y los 13 grados de Salamanca y Valladolid.