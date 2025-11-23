Los 50 grandes vinos que se ponen a prueba en la gran cata de la Ribera de Duero antes de salir al mercado

Cuena atrás para que se dé el pistoletazo de salida a la cita más esperada del año en la Ribera de Duero por bodegueros, sumilleres, enólogos, distribuidores, hostelería o responsables de tiendas de vinos, entre otros: la Cata Ópera Prima, el mejor escaparate de los vinos que se elaboran en la que fuera considerada mejor zona vitvinícola del mundo en 2012, que este año, además, cumple su edición número quince.

Una cifra redonda que pone de manifiesto la trascendencia de esta jornada marcada en rojo en el calendario del sector vinícola ribereño, que no solo se ha consolidado como cita de referencia en el mundo del vino, sino que ha impulsado a la localidad vallisoletana de Peñafiel como cuna y epicentro de la Ribera de Duero y que, además, no para de crecer y de mejorar en cada edición pero sin perder su esencia, que no es otra que probar los vinos que van a salir al mercado en los próximos meses.

Además, este año, como novedad, se recupera para esta gran cata un emblemático espacio que había quedado en el cajón del olvido: el emblemático Pabellón de La Feria Riberexpo, creado en la primera década de este siglo para albergar este evento que se celebraba en Peñafiel en el mes de mayo con tres jornadas, dos de ellas dirigidas al público en general y una para los profesionales, que dejó de hacerse por temas económicos principalmente pero que los bodegueros de la zona añoran, e incluso no verían con malos ojos que pudiera recuperarse con un formato más adaptado a los tiempos actuales, pero sin perder tampoco su espíritu.

"El vino debe conocerlo el consumidor final, y en esta feria se daban a conocer muchas bodegas y vinos de la Ribera de Duero", destaca a LA RAZÓN Miguel Ángel Benito, sumiller y director de la Cata Ópera Prima, quien también vería bien rescatar del olvido la Feria Riberexpo o algo similar con la implicación de las instituciones y con un formato enfocado al enoturismo.

Pero dicho esto, Benito ha vuelto a poner el cartel de no hay billetes para esta gran cata ribereña en la que participarán 330 personas, entre sumilleres, enólogos, distribuidores, comerciantes, hosteleros, críticos y prensa especializada, quienes probarán medio centenar de vinos (45 tintos y cinco blancos) de 43 bodegas y dos vinos de puesta en boca, todos ellos de crianza para arriba y de seis añadas distintas, las que van desde 2019 a 2023.

"Son unos vinos voluminosos pero amables y fáciles de beber, muy típicos de Ribera de Duero", destaca el también CEO de MAB Wine Consulting.

Roberto Durán, primer español en el lograr el título de Master Sommelier MAB Wine Consulting La Razón

Una cita que vuelve a hacer un guiño a la cultura, ya que mantiene su tradicional maridaje entre vino y arte de la mano del pianista peñafielense José Recio Mata y la bailarina vallisoletana Paula Valbuena Rivera, quien participó en la LXVII edición del Festival de Eurovisión junto a Blanca Paloma. Ambos artistas ofrecerán una intervención exclusiva que enriquecerá la experiencia sensorial de los asistentes.

Además, se rendirá un merecido homenaje a Roberto Durán, el primer español en lograr el título de Master Sommelier. A sus 45 años, Durán acumula una trayectoria brillante con presencia internacional, reconocida recientemente como Personalidad del Vino Español 2025 (IWC), además de campeón Challenge Ruinart (Singapur) o Campeón de Campeones ‘Mejor Sommelier de España’ 2018, entre otros reconocimientos.

Su experiencia en Singapur como jefe de sumilleres del exclusivo club 67 Pall Mall y como director de vinos del grupo EBB & FLOW lo sitúan como una de las figuras más influyentes del vino español en el exterior.

"Pero lo mejor de todo es que reúne los valores que ha de tener un buen sumiller: sencillez y humildad", destaca Benito.

En cuanto al desarrollo de la jornada, el director de Ópera Prima pone en valor la importancia de los encuentros que allí se producen.

Miguel Ángel Benito, director de la Cata Ópera Prima Ópera Prima La Razón

Punto de encuentro de la amistad

"Se cierran numerosos acuerdos y colaboraciones, por ejempleo entre bodegas y restaurantes que aprovechan esta cita para cambiar sus cartas de vinos", asegura el sumiller, para quien esta cita se ha convertido también en punto de encuentro de amistad "que es lo que mueve el mundo del vino donde la relación persona apersona es fundamental", afirma.

Pablo Martín, presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, tiene claro, por su parte, que Ópera Prima es la "oportunidad" de conocer en primicia los vinos que "marcarán tendencia”.

El sumiller segoviano destaca la evolución de esta gran cata en estos quince años en los que está mostrando en primicia las elaboraciones de las bodegas ribereñas y que hoy, apunta, se ha convertido en un referente nacional e internacional. "Ópera Prima reúne talento y proyección para la Ribera del Duero, pero, sobre todo, es la gran oportunidad de conocer, antes que nadie, los vinos que se pondrán de moda en los próximos meses", finaliza.

Estos son los 50 vinos que se van a catar: