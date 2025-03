Fuensaldaña acoge el Congreso Nacional de la Asociación Española de Prensa Deportiva

El salón de actos del Castillo de Fuensaldaña ha acogido este martes el LXI Congreso Nacional de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) con la asistencia de un centenar de periodistas deportivos procedentes de toda España.

El presidente de la AEPD, Julián Redondo, ha inaugurado alrededor de las 10.00 horas el congreso junto a Conrado Íscar, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid; Pilar Peña, alcaldesa de Fuensaldaña; Guillermo Velasco, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, y José Ramón Rodríguez, secretario general de la AEPD.

“La información deportiva es la que más atención reclama por parte de lectores, oyentes y audiencia, la información política es mucho más aburrida”, ha bromeado Conrado Íscar, quien ha insistido sobre que “todos compartimos la opinión de que el deporte se ha convertido en un negocio de grandes dimensiones y, por eso, es importante el debate de cuál es el futuro y cuáles son los pasos a seguir de la prensa deportiva. Aquí están reunidos grandes profesionales con situación de privilegio a la hora de deliberar sobre todos los aspectos que afectan a vuestra profesión”.

En cuanto a la asamblea ordinaria de la AEPD se inició con dos propuestas de modificaciones estatuarias. Una de ellas para incorporar a las asociaciones autonómicas donde no existan provinciales; y la otra para eliminar la obligatoriedad de que el secretario o vicesecretario deba estar en Madrid.

La jornada ha contado con Irene Aguiar, abogada especializada en derecho deportivo, que ha impartido una ponencia sobre ‘El deporte, cuestión de sexos’ donde ha empezado autocalificándose como “fiel defensora de la realidad. Me vetaron para dar una conferencia por decir que el sexo existe, es real, y que dependía de tener un cuerpo diferente”. “Viene de la biología, dimorfismo sexual, y si no pudiéramos distinguirnos el macho de la hembra, nos extinguiríamos. El macho tiene una estructura ósea diferente, los hombres no pueden parir, las mujeres sí… todas estas diferencias hacen una ventaja competitiva en el deporte”, ha aclarado.

“En los años 90 se empezaban a ver deportistas que se identifican con otro sexo, el sexo es una cuestión biológica y no se puede cambiar, otra cosa es lo que podamos sentir. Se identifican y quieren participar en la competición del sexo contrario. Lo que determinó el Comité Olímpico Internacional (COI) fue que no pasará nada, serán pocos casos y serán personas que hacen la transición en edad avanzada y en competiciones provinciales. Pero eso no se ha dado así”, ha explicado la especialista, quien ha añadido que “nos podemos sentir de muchas maneras, pero hasta qué punto eso tiene que tener influencia e incidencia en el resto de personas. El deporte, si no es justo, no es deporte. En el deporte se regula la altura de calcetín, hasta dónde puede llegar el bañador, se prohíbe el consumo de determinadas sustancias… si no es justo, no es deporte; y es por eso que está tan reglado y se establece por categorías”.

Según la abogada, “en España esto empeora porque la competencia en materia deportiva la tienen las comunidades autónomas y estas a su vez también legislan. En España no tenemos casos destacados, pero es cuestión de tiempo. Las federaciones tienen un problema con eso”.

Los casos de las campeonas olímpicas Imane Khelif (boxeadora argelina) o Caster Semenya (atleta sudafricana) ha salido a debate. “Es una cuestión de realidad y de justicia”, ha subrayado Aguiar, quien ha subrayado que “el objetivo que tiene que perseguir el deporte es que sea inclusivo para todas las personas en las categorías que plantea”.

Además, la especialista aboga por una categoría abierta y otra femenina, aunque “ahora las federaciones deportivas internacionales se centran en determinar que, si tu sexo es masculino, no se puede participar en la categoría femenina”, ha concretado.

El relevo lo cogió el medallista olímpico en Pekín 2008 en esgrima, José Luis Abajo ‘Pirri’, que ha dado una charla bajo el título ‘Las armas ocultas del éxito’. “La curiosidad estaba en el cómo he conseguido una medalla, qué marca la diferencia, por qué unos llegan y otros no. Tras estudiar esto conseguí sacar una metodología del deporte de alto nivel basada en tres pasos: autodiagnóstico, autocontrol y automotivación”, ha enumerado el ex tirador.

Con respecto al autodiagnóstico, el primer paso, la clave es la planificación. “Saber cuál es tu punto de partida, conocer el calendario, saber qué vas a hacer todos los días, cómo y para qué lo vas a hacer. Esto marca la diferencia entre el deportista de élite y el que no lo es. También hay que definir una estrategia rentable porque si quieres resultados distintos, haz cosas diferentes. Cada reto empieza en ti mismo”, ha afirmado Abajo, quien ha reseñado que “el autocontrol, el segundo paso, es fundamental para, por ejemplo, un cambio de táctica. Y existen tres premisas: definir, tomar decisiones y elegir bien el momento de tomarlas”.

La automotivación cerraba el tercer paso de su metodología. “La definición de objetivos y la actitud. Esta última es clave porque multiplica; no soy el más alto, ni el más listo, ni el más técnico; pero aquí -en actitud- soy top mundial. Es una elección que tú haces”, ha incidido el olímpico, quien ha hecho hincapié en la autofelicitación. “Cada vez que consigo cosas trato de premiarme porque muchas veces vamos tan deprisa que no tenemos tiempo”, ha comentado.

‘Pirri’ ha finalizado con su experiencia de los Juegos Olímpicos de Pekín, que fue la primera vez en la historia que España iba a luchar por medallas en esgrima y ganó la de

bronce. Ha recordado el momento complicado tras caer en semifinales: “Tienes que recuperarte muy rápido, en 20 minutos, para el siguiente combate. Lo que cambia todo es tu actitud, que traes de casa, que lo tienes entrenado, tu actitud ante las derrotas es lo que define tus victorias. En la final, me llevé la victoria en cuatro segundos, aprovecha los tuyos”.

Por su parte, Julián Redondo ha repasado sus años de mandato al frente de la asociación y ha agradecido a todas las personas que lo han acompañado durante su presidencia. En esta edición, la Junta Directiva ha decidido conceder la Insignia de Oro de la AEPD a Pepe Gutiérrez, Juan Antonio Prieto, Paco Gamero, Carlos Urbaneja, José Luis Pinós, José María Medrano y Juan Guillín.

El director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la sesión de tarde con “la convicción muy clara del poder del deporte. Hay circunstancias, movimientos, reacciones sociales que solo el deporte consigue, y sabemos que es una herramienta muy poderosa para bien y para mal”. “En ese mecanismo del impacto que pueda tener el deporte en la sociedad, el papel que jugáis los medios de comunicación es fundamental porque sois el nexo de unión entre los deportistas y la afición, y esa es una responsabilidad que tenemos todos”, ha especificado el que es medallista paralímpico.

El tesorero de la AEPD, Miguel Ángel Yáñez, ha detallado las cuentas; José Ramón Rodríguez ha explicado la nueva base de datos y la web de descuentos para las personas asociadas y Juan Antonio Prieto ha destacado algunas de las novedades de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS, en sus siglas en inglés).

Antes de clausurar la 61ª edición del Congreso Nacional de la Prensa Deportiva se proclamó la nueva Junta Directiva para el periodo 2025-2029 de la AEPD presidida por Jesús Álvarez que ha agradecido el apoyo a su candidatura y ha presentado su programa para los próximos 4 años. “Me motiva superarnos más cada día y felicito a Julián por estos años de singladura y la dedicación que ha tenido por esta asociación”, ha afirmado Álvarez, que ha subrayado “que me gustaría tener un contacto más directo con las asociaciones provinciales”.

Entre las propuestas que quiere afrontar, el nuevo presidente ha destacado la creación de un canal de Youtube de la AEPD; la creación del programa ‘Primer empleo’ para impulsar la contratación de jóvenes periodistas; reforzar y ampliar los lazos de colaboración con nuestros patrocinadores y trabajar para el crecimiento corporativo con mayor difusión, relaciones institucionales, bolsa de trabajo, acuerdos con medios, formación y canal de sugerencias por la web.

La actual Junta Directiva la componen como vicepresidentes: Juan Antonio Prieto, Carlos Carpio, Cristina Cubero y Tito Irazusta; secretario general, José Ramón Rodríguez; vicesecretario, Pedro Pablo San Martín; tesorero, Miguel Ángel Yáñez y como vocales: Alberto Gil, Tomás Roncero, Antonio Rodríguez, Juan Tribuna, Lourdes García Campos, Antonio Rengel, Gaspar Díez, Álex Centeno, Rosa Gómez, Guillermo Velasco y Elena Gutiérrez.