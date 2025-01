García Carbayo respalda las propuestas gastronómicas salmantinas en Madrid Fusión

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha asistido hoy a la segunda jornada de Madrid Fusión donde la ciudad está presente a través del estand de ‘Salamanca para Comérsela’, que hoy acoge un nuevo ‘showcooking’ en el que seis restaurantes ofrecerán una vez más lo mejor de la restauración y la gastronomía salmantinas: Pascua, con su ‘Churro y Chocolate’; Bambú Tapas y Brasas con ‘Dona de cordero con mole’; DOZE con ‘Entre panes de papada confitada con gel de lima, miel de cerveza tostada y lomo de anchoa’; Lilicook Cocina con ‘Tartar de lomito de presa curada Garcigrande de Bellota’; La Jara con ‘Estofado de buey DAYMIMA’ y Restaurante Pucela con su ‘Brioche de Ternera Charra, Palo cortado y mayonesa de bacon’.

Héctor Carabias (Oroviejo) compitió con su tapa ‘Canelón del Tormes’ para optar al Mejor Tapa-Pincho de España, tras superar ayer la primera fase del III Campeonato Oficial de Hostelería de España-Tapas y Pincho. Y Fran Santos, del restaurante salmantino Blanco y Negro Café y Tapas, se alzó ayer con el tercer premio de la XII edición del Concurso 'Bocadillos de autor', con su propuesta ‘El BocaLaMar’, un bocadillo de calamares con cebolla confitada, ajo crujiente, ralladura de lima y mayonesa de pasta de chiles.

El estand de ‘Salamanca Para Comérsela’ volverá a ser escaparate del producto local, de la mano de M.G. Hornazo de Salamanca con La Tahona Delicatessen y La Madrileña de Alba de Tormes; M.G. Quesos Arribes de Salamanca; DOP Sierra de Salamanca (vino); DO Arribes de Salamanca (vino); las cuatro TTTT y Frizzante we can Verdejo 5.5 s, embajadores de la producción local, junto a los ibéricos de La Hoja del Carrasco, Ibéricos Montellano y FISAN

Mañana miércoles, tres restaurantes protagonizarán la última jornada en Madrid Fusión: Martinica Salamanca con su ‘Solomilllo de cerdo ibérico La Hoja de Carrasco’ en escabeche japonés con berenjena encurtida’; Domo Delaire con ‘La croqueta coulant, con jamón ibérico de Mario González’ y El Alquimista con ‘Cubilete de cabeza de cochinillo a la pólvora duque’. También mañana, a las 16:00 horas, los alumnos de la Escuela de Hostelería de Salamanca, realizarán un ‘showcooking’ con degustación.