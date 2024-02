García-Gallardo pide a los actores que defiendan al campo en los Goya

Este sábado Valladolid acoge la Gala de los Premios Goya, la fiesta del cine español, en una jornada que se espera movida en la capital vallisoletana, por cuanto hay prevista una manifestación a las doce del mediodía junto a la Consejería de Sanidad, en el paseo de Zorrilla de la ciudad, convocada por los sindicatos de clase UGT y CCOO contra el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León.

Además, hay numerosas actividades previstas por el Carnaval, y los agricultores y ganaderos intentarán hacerse notar también. Por ello, desde la delegación del Gobierno se ha preparado un dispositivo especial y sin precedentes en la capital del Pisuerga para garantizar la normalidad y que los premios Goya se puedan celebrar in problemas. Unos galardones que, además, históricamente siempre han sido muy reivindicativos y combativos contra el Partido Popular cuando gobernaba y cuando no.

Al respecto, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha aprovechado su presencia ante los medios esta mañana en la localidad segoviana de Turégano, donde ha visitado la iglesia de Santiago Apóstol y el castillo del municipio, para pedir a los actores que participen mañana en la gala de los Premios Goya que hagan "reivindicaciones reales" y que, si es posible que hablen de los problemas de agricultores y ganaderos, quienes "no son señoritos", en alusión a algunas miembros del Gobierno que han calificado así a las gentes del campo además de tratarlas como ultras.

"Los señoritos son aquellos que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles", aseguraba García-Gallardo, al tiempo que recordaba que España no está para fiestas y que su presencia como vicepresidente de la Junta "va a escocer", en los Goya.

Si bien, según avanza El Mundo este viernes, el partido que lidera Santiago Abascal ha decidido ordenar, en unas instrucciones dadas por la dirección nacional, a sus cargos públicos que se ausenten en la gran noche del cine español, como medida de solidaridad con el campo. "La situación de España no permite estar de fiesta, ni alfombras rojas", apuntan.

El que sí ha confirmado que no estará en la gala del cine español será el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, que este viernes ha dicho que no acudirá en solidaridad con el campo "por el momento complicado que vive, que no es compatible con el ambiente festivo" de este acto cultural".

Gallardo, además, recordaba que lleva dos años yendo a Bruselas, reivindicando ante el Ministerio "lo mismo que están llevando ahora los agricultores en sus pancartas y en sus manifiestos" e insistía en que seguirá en su labor de defensa de los intereses agrícolas y ganaderos ante instancias internacionales. También apelaba a la necesidad de abordar temas como la competencia desleal extranjera "y la burocracia verde que ahoga en papeles a nuestros agricultores y ganaderos".