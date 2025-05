El Gobierno vuelve a arremeter contra los jueces: "A muchos les falta formación"

El Gobierno de Sánchez prosigue con su cruzada contra algunos jueces cuando no le gustan algunas de las sentencias o en algunas investigaciones que llevan a cabo y que afectan a miembros del partido, del propio Gobierno o a la propia familia del presidente. Malestar que ya no esconden y muestran en público aunque después lo maquillan con el mantra de que el PSOE siempre respeta las decisiones judiciales.

La última en atacar a la Justicia ha sido la minietsra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, durante un encuentro de la Red de Mujeres Sindicalistas por Igualdad celebrado en Valladolid, donde, tras ser preguntada por la absolución por parte del Tribunal Supremo de un hombre que previamente había sido condenado a 7 años de cárcel por violar una mujer, al considerar que no está probado que este hombre violara a la mujer al entender que en el proceso no se disiparon las dudas sobre si hubo o no consentimiento.

"A muchos jueces les falta formación en materia de consentimiento y la nueva legislación sobre violencia sexual", aseguraba la ministra sin pelos en la lengua, al tiempo que apoyaba estas palabras en que hay informes que apuntan que se necesita más formación en la judicatura.

Redondo explicaba que la formación en materias como el feminismo y las políticas feministas "es el camino" para que consensos como el alcanzado en la Ley contra la Violencia de Género, suscrito por todos los partidos excepto Vox, se plasmen posteriormente en las resoluciones judiciales y en la sociedad en general.

"Es indispensable para caminar hacia una aplicación correcta de la legislación", insistía la minietsra, en declaraciones recogidas por Efe, mientras recordaba que la ley "pone en el centro de las relaciones sexuales el consentimiento" y es algo que "vincula" a los tribunales de Justicia.

Según la sentencia de instancia, el 23 de septiembre de 2018, la chica conoció en un parque de Palma a un grupo de chicos, entre los que estaba el procesado, con quienes estuvo bebiendo alcohol.

Poco después se marchó a una discoteca con él y otra pareja pero en un momento dado se empezó a sentir mal, debido al alcohol y a los porros, por lo que el procesado se ofreció a llevarla a un lugar a descansar, que era un edificio abandonado en las cercanías, donde, según la sentencia de instancia, la violó.

Tras ello, la mujer se durmió, si bien por la mañana y aprovechando que seguía dormida, volvió a hacerlo. Dice la sentencia recurrida que la chica no comentó lo sucedido a sus padres, aunque sí que llamó a una amiga, quien la convenció para que fuera al hospital para ser examinado.

Ábalos y Sánchez

Por otro lado, respecto a filtración de varios mensajes publicados en El Mundo entre Pedro Sánchez y el entonces ministro y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, donde se ataca a los barones díscolos del partido como Page o lambán, la ministra de Igualdad aseguraba que es un hecho "grave" que "debe ser investigado" por la Justicia.

"Es preocupante que se estén filtrando conversaciones del presidente del Gobierno porque se vulnera el derecho de secreto de las comunicaciones y su intimidad", decía, al igual que su compañero Óscar López ayer, por lo que considera debe ser investigado por la Justicia.