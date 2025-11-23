Golpe policial a un grupo criminal que robaba piezas de automoción en Valladolid y Palencia

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid los días 19 y 20 de noviembre a tres hombres de nacionalidad polaca como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, que formaban parte de un grupo criminal itinerante, a los que se incautaron 668 piezas de automoción robadas en fábricas del sector en Valladolid y Palencia.

La actuación se inició tras una comunicación recibida el pasado 13 de noviembre desde la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV Central) de la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid, que alertaba de la presencia de este grupo en las provincias de Valladolid y Palencia. Los investigados se dedicaban a sustraer piezas de vehículos en factorías para su posterior envío al extranjero.

Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a tres personas alojadas en un camping en el término municipal de Valladolid, quienes se desplazaban en un turismo y en una furgoneta.

La investigación llevada a cabo permitió vincular a los detenidos con un robo con fuerza denunciado por una empresa dedicada a la fabricación de módulos y polímeros para automoción que tuvo lugar la noche del 14 de noviembre. Asimismo, se detectaron movimientos similares en relación con otra empresa del sector.

El día 19 de noviembre, en el marco de un dispositivo policial, se procedió a la detención de los tres sospechosos cuando se disponían a continuar con su actividad delictiva. En el interior de la furgoneta se hallaron 668 piezas de automoción (defensas, difusores, parrillas, perfiles cromados, bloques absorbedores de impactos, entre otros), además de herramientas utilizadas para el desmontaje.

Posteriormente, con autorización judicial, se practicó un registro en el domicilio de los detenidos, donde se encontró una cantidad notable de piezas de características similares.

Ingreso en prisión

Los tres arrestados fueron conducidos a dependencias policiales para continuar con las diligencias y una vez concluyó el atestado policial se dio traslado de lo actuado a la autoridad judicial -poniendo a los detenidos a su disposición- quien determinó el inmediato ingreso en prisión de los arrestados.

La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas para determinar el alcance total de la actividad delictiva, dado el carácter interprovincial e internacional de la organización, así como para identificar a todas las empresas perjudicadas.