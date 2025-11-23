Getafe - Atlético, en directo hoy: jornada 13 de LaLiga EA Sport

Musso ocupará la portería, tal y como se preveía, en sustitución de Oblak. En el centro de la zaga estarán Lenglet y Giménez, mientras que Nahuel Molina regresa al lateral, con la incógnita de si adelantará su posición respecto a Llorente o reforzará una línea de cinco defensas, ya que el ‘14’ también parte de inicio. Por el costado contrario actuará Ruggeri.

En la medular, Koke y Barrios formarán el doble pivote, con el apoyo de Baena y Nico en zonas más adelantadas. En la punta del ataque, el encargado de liderar será el habitual: Julián Álvarez.