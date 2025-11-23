Directo
Getafe - Atlético, en directo hoy: jornada 13 de LaLiga EA Sport
El Atlético de Madrid buscará arrebatar al Villarreal la tercera plaza de la clasificación ante un Getafe que sueña con los puestos europeos
Getafe - Atlético de Madrid: jornada 13 de LaLiga EA Sport, en vivo online
XI DEL GETAFE
XI DEL ATLÉTICO
Musso ocupará la portería, tal y como se preveía, en sustitución de Oblak. En el centro de la zaga estarán Lenglet y Giménez, mientras que Nahuel Molina regresa al lateral, con la incógnita de si adelantará su posición respecto a Llorente o reforzará una línea de cinco defensas, ya que el ‘14’ también parte de inicio. Por el costado contrario actuará Ruggeri.
En la medular, Koke y Barrios formarán el doble pivote, con el apoyo de Baena y Nico en zonas más adelantadas. En la punta del ataque, el encargado de liderar será el habitual: Julián Álvarez.
A la espera de las alineaciones
¡En pocos minutos conoceremos los XI de los dos conjuntos!
El Getafe, imparable en su estadio
El conjunto azulón se sitúa como el quinto equipo que menos disparos permite en la temporada 25-26, con un total de 123, solo superado por Barcelona, Real Madrid, Athletic Club y el propio Atlético de Madrid.
Pese a contar con la plantilla más reducida desde que compite en Primera División, el Getafe continúa luchando por puestos europeos y únicamente ha cedido una derrota en casa, precisamente ante el Real Madrid.
El Getafe quiere reivindicarse
Después de vencer en el Coliseum en marzo de 2025 con dos goles de Arambarri, el Getafe CF afronta la oportunidad de encadenar dos triunfos seguidos ante el Atlético de Madrid en LaLiga, una hazaña que únicamente logró en 2010 cuando el equipo estaba dirigido por Míchel.
Un Atleti enchufado
En su último partido antes del parón, el Atlético de Madrid derrotó por 3-1 al Levante en el Metropolitano, gracias a un gol en propia puerta del rival y a un doblete de Griezmann. Este triunfo se añade a los logrados previamente contra el Betis (0-2), Sevilla (3-0) y Union Saint-Gilloise (3-1). Esta serie positiva ha permitido al conjunto colchonero escalar posiciones en la tabla de LaLiga hasta colocarse en la cuarta plaza con 25 puntos.
¡COMENZAMOS!
Bienvenidos y bienvenidas a este minuto a minuto entre el Getafe y el Atlético.
