Gonzalo Santonja sitúa a la Catedral de Segovia como modelo de gestión del patrimonio

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, destacó hoy que la Catedral de Segovia es un modelo de gestión del patrimonio. “El patrimonio es un legado que tenemos que respetar y conservar, pero también es una posibilidad de desarrollo, como ha demostrado este monumento”, apuntó.

El consejero aseguró que Segovia, una ciudad Patrimonio de la Humanidad, no se entiende sin el Alcázar, sin el Acueducto y sin la Catedral. “La vida de Segovia no se puede disociar de la vida de la Catedral, que está en el centro de todo. Además, su riqueza patrimonial, histórica y artística la conviertan en un museo de maravillas”.

Santonja, que esta tarde participó en la clausura el Congreso Internacional ‘Fe y Materia. Cinco siglos de historia. Catedral de Segovia’, también apuntó que tanto el Cabildo como la Junta son conscientes “de lo que la Catedral supone”.

Además, también puso en valor la investigación que se viene desarrollando la Catedral y aseguró que es fundamental que este trabajo se dé a conocer en publicaciones y en foros internacionales. En este sentido, resaltó que la Catedral tiene una biblioteca “extraordinaria” y un archivo musical, que al contrario que en otras catedrales, aquí lleva años siendo investigado.