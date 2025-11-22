El PP impulsa unas sesiones monográficas sobre okupaciónen la Comisión de Vivienda del Senado en las que comparecerán expertos, profesionales y afectados

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la abulense Alicia García, anuncia que los populares en la Cámara impulsarán unas jornadas monográficas sobre okupación, que se celebrarán en la Comisión de Vivienda del Senado y en las que comparecerán expertos, profesionales y afectados sobre esta problemática.

La portavoz popular recalca la importancia de estas comparecencias que se producirán en la Comisión de Vivienda de la Cámara, tras lo que asegura que “Sánchez ha entregado las llaves del mercado de la vivienda a los okupas y desde el PP lo tenemos claro: al okupa se le desaloja, al propietario se le respeta”.

“Sin freno a la ocupación no habrá solución a la crisis de vivienda, por eso abrimos las puertas del Senado a expertos profesionales y afectados”, expresa la portavoz popular, quien anuncia que este lunes 24 de noviembre, comenzarán las comparecencias con JUPOL, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

“También comparecerán alcaldes de las ciudades más golpeadas por la ocupación. Y el 14 de enero, se desarrolla una jornada muy reveladora con un Madrid-Barça”, adelanta Alicia García, quien explica que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el de Barcelona, Jaume Collboni, “comparecerán el mismo día, mostrando dos modelos diferentes contra la ocupación”.

Alicia García pone alerta de que, en España, “hay miles de familias viviendo con un miedo que nadie debería sentir. El miedo a perder su casa, el miedo a que alguien entre, ocupe, y el Gobierno mira hacia otro lado”.

“Las consecuencias están a la vista. Menos seguridad jurídica, menos oferta y precios más altos. Cuando la ley protege al okupa, abandona al propietario”, denuncia Alicia García, quien recuerda que, desde que Sánchez gobierna, “la ocupación ha crecido un 54,7%. 45 viviendas ocupadas cada día, 45 familias desprotegidas”.

“En el Partido Popular lo tenemos claro. España necesita seguridad, justicia y respeto. Una vivienda no es un botín, es un hogar y un hogar se protege siempre. Aquí el compromiso del presidente Alberto Núñez Feijóo es firme”, termina Alicia García.