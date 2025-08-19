Investigado un vecino de Ponferrada por su presunta implicación en un incendio forestal en Castropodame que quemó 130 hectáreas

El equipo del Seprona de León y la Pacprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León investigaron este lunes a un hombre de 69 años de edad y vecino de Ponferrada, como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 10 de agosto en las proximidades de las localidades de Almázcara y Villaverde de los Cestos, en el término municipal de Castropodame, por hacer uso de fuego para realizar labores de limpieza de herbáceos de manera imprudente y grave.

El incendio se originó sobre las 11.54 horas del día 10 de agosto y quedó extinguido a las 10.20 horas del siguiente, tras afectar a 130 hectáreas de monte bajo, matorral y cultivo y haberse llegado a declarar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) por su proximidad a viviendas particulares.

Esta proximidad a las viviendas obligó al desalojo de un total de 60 personas de 20 chalets adosados de la localidad leonesa de Almázcara, cuyo cerramiento exterior y jardines resultaron afectados, aunque todavía está pendiente la valoración total de los daños.

El incendio también obligó que cortar al tráfico durante casi cuatro horas la carretera N-VI entre los puntos kilométricos 370 al 380, pertenecientes al término municipal de Congosto, y cerca de tres horas el servicio de trenes en la vía férrea León-Ponferrada, afectando a tres circulaciones.

En la extinción del incendio participaron medios aéreos, patrullas de Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León y personal de la Guardia Civil y dos personas resultaron heridas leves con quemaduras, un brigadista de extinción de incendios y un particular que colaboraba en las labores de extinción.

Las diligencias instruidas, junto a la persona investigada, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada.