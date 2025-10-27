Investigan a dos menores por arrojar piedras a una carretera en Palencia y provocar un accidente

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a dos menores de edad como presuntos responsables de un accidente ocurrido en una carretera cercana a Villarrodrigo de la Vega, tras arrojar varias piedras a la vía, causando daños significativos a un vehículo que circulaba por el lugar.

El incidente, registrado hace pocos días, tuvo como consecuencia que un automóvil, que transitaba correctamente, colisionara con las piedras esparcidas en la carretera. El impacto provocó la rotura del cárter del vehículo, lo que resultó en un derrame considerable de aceite sobre la calzada, generando un riesgo adicional para otros conductores, aseguraron a Ical fuentes del mismo cuerpo.

Una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil acudió rápidamente al lugar de los hechos, donde prestó auxilio al conductor afectado, señalizó la zona para garantizar la seguridad y procedió a retirar las piedras de la vía para prevenir nuevos incidentes. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque los daños materiales al vehículo fueron de consideración.

La Guardia Civil de Palencia recordó que acciones como arrojar objetos a la vía, alterar la señalización o verter líquidos peligrosos en carreteras constituyen conductas graves que pueden ser consideradas un delito, con las correspondientes consecuencias legales.