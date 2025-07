Isabel Pérez: “Vox jamás ha llamado a la violencia, por mucho que las terminales mediáticas de la izquierda intenten manipular”

La portavoz nacional de Agenda España de Vox y portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, aseguró hoy que Vox “jamás ha llamado a la violencia, por mucho que las terminales mediáticas de la izquierda intenten manipular nuestro mensaje”, en relación con los disturbios registrados durante los últimos días en Torre Pacheco (Murcia).

“Lo que sí que condeno es la situación de inseguridad que viven muchísimas familias. He estado escuchando testimonios de madres, de padres, en Torre Pacheco, de personas espontáneas que allí se manifestaban y que dicen que no pueden salir a los parques con sus hijos, que sus hijas no pueden caminar tranquilas por las calles”, señaló.

“Esto ha sido un levantamiento popular de la gente. Estos ciudadanos españoles están sufriendo las consecuencias de las políticas migratorias que no sufren los dirigentes del Partido Socialista, que viven protegidos con alarma y con guardaespaldas, pero que sí que están viviendo los barrios y los municipios como Torre Pacheco. Esto no puede ser”, añadió.

La dirigente de Vox parafraseó al portavoz de su partido en Murcia, José Ángel Antelo; al presidente de la formación política, Santiago Abascal, y a “todos los portavoces en todas las regiones” de España respecto a la inmigración.

Deportaciones

“Deportación inmediata de todos aquellos que entran de forma ilegal en nuestro país, de todos los inmigrantes legales que cometen delitos en nuestro país o que reiteran en la comisión de delitos leves y de todos los inmigrantes que vienen a vivir del esfuerzo de los españoles o que vienen a imponer su cultura y sus costumbres”, enumeró.

“Si decir esto es un delito de odio, invito a todos los periodistas lacayos y serviles al Gobierno de España a que interpongan las denuncias que quieran, pero nosotros alzamos la voz y señalamos a los culpables del problema, que son el Partido Popular y es el Partido Socialista que han regularizado ilegales, han repartido ilegales y que han abierto las fronteras y las puertas de nuestro país de par en par”, criticó.

En este sentido, preguntó por qué los políticos “del consenso ‘progre’ del PP y del PSOE, siempre ponen los centros de menas y de ilegales lejos de sus casas, perjudicando la seguridad y la tranquilidad de todos los españoles” y apostilló: “A los que sí que criminalizo también es a todos esos inmigrantes ilegales que están atacando la seguridad de nuestros mayores, que están atacando la libertad de las mujeres, también, la libertad sexual, y que persiguen homosexuales por el mero hecho de serlo”.

Pérez Moñino aseguró que “lo estamos viendo” con culturas que “denigran a la mujer y atacan a los homosexuales” y que “son totalmente incompatibles” con Occidente. “Nosotros vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir señalando a los culpables, que son todos esos políticos buenistas que, desde sillones públicos, protegidos con guardaespaldas y alejados de la realidad de esos barrios y de esos municipios como Torre Pacheco, se dedican a repartir inseguridad”, subrayó.

“Financian con dinero de todos los españoles a quienes acaban de llegar, dando una patada a la puerta de nuestro país. Mientras nuestros compatriotas afectados, por ejemplo por la gota fría de Valencia o en La Palma, viven y duermen en barracones, tenemos a inmigrantes ilegales en hoteles de cuatro y de cinco estrellas financiados con el dinero y con el esfuerzo de todos los españoles”, apuntó.

“Mensaje de esperanza”

Pérez Moñino hizo todas estas declaraciones en la plaza de Sagasta, en la capital zamorana, donde Vox instaló una carpa informativa, antes de mantener un encuentro con afiliados y simpatizantes de la formación política. El acto contó también con la presencia del presidente de Vox Zamora, Eugenio Blanco, y de la procuradora de Vox por Zamora en las Cortes, María Luisa Calvo.

“Queremos lanzar un mensaje de esperanza para todos los españoles. Frente a las políticas del bipartidismo, de un gobierno rodeado de corrupción y de un Partido Popular totalmente plegado a las políticas del Partido Socialista, nosotros venimos a reivindicar nuestra Agenda España, nuestras propuestas en materia de regeneración democrática, vivienda, jóvenes, dependencia, sanidad, educación e inmigración”, enumeró.

“Los españoles están hartos de pagar cada vez más impuestos para tener servicios públicos tercermundistas, están cansados de las políticas de unos y de otros para repartirse las instituciones y están hartos de la corrupción endémica del bipartidismo. Tenemos claro que los que han causado el problema, los que nos han traído hasta aquí, no pueden ser parte de la solución”, añadió.

La portavoz nacional de Agenda España de Vox recordó que, hace un año, su partido “salió” de los gobiernos autonómicos, incluido el de Castilla y León. “El señor Mañueco, a las órdenes del señor Feijóo, decidió aceptar ese reparto de ilegales pactado entre el señor Feijóo y el señor Sánchez”, indicó.

“Hace unos días, el señor Mañueco, con un absoluto desprecio hacia los votantes de Vox, rompió una propuesta de acuerdo de Presupuestos planteada por el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León”, subrayó.

En este contexto, Isabel Pérez destacó el acuerdo de presupuestos alcanzado con el Partido Popular en Murcia, Valencia y Baleares. “Sin duda, no son los presupuestos que nosotros habríamos aprobado pero sí hemos conseguido que el Partido Popular dé un giro de 180 grados en esas regiones en materia migratoria, con cero gasto a las ONG ‘proinmigracionistas’ y oponiéndonos a ese pacto verde europeo que está arruinando el campo y nuestra industria”, recalcó.

“Cuando Vox condiciona las políticas en pro de los españoles, mejoran. Lanzo un mensaje de esperanza a todos los españoles porque van a encontrar en Vox coherencia, contundencia y valentía. Una oposición real, frente al Gobierno de Sánchez y una opción frente a la tibieza cómplice del Partido Popular”, aseguró.

Igualmente, consideró que Vox es “la única alternativa a este bipartidismo corrupto y caduco que nos ha traído hasta aquí”, incidió en que “no es de recibo” que el Partido Popular y el Partido Socialista hayan pactado en Bruselas “todas aquellas políticas que están arruinando” el campo, también, en Castilla y León.

“No es de recibo que el Partido Popular y el Partido Socialista sigan pactando el reparto de todos los contrapesos de poder, el Consejo General del Poder Judicial, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional. Frente a esto, nosotros queremos plantear una alternativa que ponga en el centro la libertad, la seguridad y la prosperidad de todos los españoles”, rubricó.