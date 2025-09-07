Detenido por golpear y amenazar con dos cuchillos a un hombre que le había acogido en casa en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre por amenazar y causar lesiones graves a otro hombre, que lo había acogido en su casa meses atrás, al que golpeó en la cara en repetidas ocasiones, causándole una fractura de mandíbula, y le puso dos cuchillos en el cuello.

La víctima había denunciado que, el pasado 28 de agosto, había sido agredido por un joven de 22 años, al que conocía desde que era niño y al que había ofrecido alojamiento temporal, junto a su pareja, hace cuatro meses ante la difícil situación que ambos atravesaban, ha informado la Policía en nota de prensa.

Sin embargo, la convivencia se volvió insostenible debido al comportamiento agresivo, negligente y violento del hombre, que no colaboraba en las tareas del hogar y reaccionaba con violencia ante cualquier reproche.

Precisamente, el 28 de agosto, sobre las 23:00, el denunciado accedió al domicilio tras llamar al timbre, como venía haciendo desde que perdió la llave del portal, y cuando la víctima le instó a coger una copia nueva, reaccionó con agresividad, causando destrozos en la vivienda y amenazando al propietario.

A continuación, entró en la habitación del denunciante, le golpeó en el rostro y regresó minutos después con dos cuchillos, que le colocó en el cuello mientras lo empujaba sobre la cama y le amenazaba de muerte.

La víctima consiguió salir del domicilio tras convencer al agresor de que estaba gravemente herido, con una profunda herida sangrante en la muñeca izquierda.

Se dirigió al Centro de Salud de La Pilarica, donde fue derivado al Hospital Clínico Universitario, y posteriormente ingresado en el Hospital Río Hortega para ser intervenido quirúrgicamente por lesiones maxilofaciales.

La Policía Nacional, tras recibir la denuncia el pasado 4 de septiembre, inició una investigación que concluyó este viernes con la detención del hombre, quien tras pasar a disposición judicial fue puesto en libertad.E