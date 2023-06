Íscar reivindica la importancia de las diputaciones y reafirma su apuesta por el mundo rural

La Diputación de Valladolid ha celebrado este lunes la última sesión plenaria con la que se cierra definitivamente la legislatura pasada en el denominado pleno de actas que ha servido para hacer balance, sobre todo satisfactorio por lo hecho en un mandato complicado por la crisis sanitaria del coronavirus. Los 27 diputados que han formado parte de este mandato ya terminado entregaban su actas y se despedían con un hasta luego, aunque once de ellos no van a continuar en la próxima legislatura que arrancará este jueves con la constitución de la nueva corporación provincial que volverá a estar presidida por el popular Conrado Íscar, que afronta ilusionado y con nuevos retos este su segundo mandato en la provincia de Valladolid.

"Hoy es un día triste pero de decirnos hasta luego", decía el también alcalde de Matapozuelos, mientras recordaba la "terrible" legislatura que han pasado estos últimos cuatro años por la pandemia, si bien se mostraba orgulloso por el buen hacer de todos los diputados sin excepción, además de los funcionarios y trabajadores de la institución provincial. "Creo que por encima de ideologías, hemos estado a la altura de las circunstancias que no han sido nada sencillas", destacaba Íscar, quien hacía un especial agradecimiento a todos aquellos que estuvieron al pie del cañón en las dos residencias que gestiona la Diputación de Valladolid en los peores momentos de la crisis del coronavirus.

El presidente pedía también disculpas por los errores cometidos pero insistía en el trabajo realizado por todos especialmente en los momentos más difíciles lo que aprovechaba para poner de relieve la importancia de las diputaciones "luchando por los municipios y ayudando en lo más básico".

Respecto a la toma de posesión de este jueves, donde el PP gobernará por mayoría, tendía la mano a los nuevos diputados que llegan. "Por encima de ideologías tengo claro que todos creemos en el mundo rural, tiene vida, tierra llena de oportunidades y hemos de seguir apostando por ella. El equipo somos todos", finalizaba.

El Grupo Popular renueva en esta próxima legislatura a seis de los 14 miembros, mientras el PSOE mantiene a siete y sustituye a tres. Además, Vox, con dos diputados, incorpora una cara nueva y Toma la Palabra, con un asiento, otra. El Grupo Popular, el mayoritario con 14 diputados, mantiene a Conrado Íscar, alcalde de Matapozuelos y futuro presidente de la institución, así como a Guzmán Bueno, regidor de Medina del Campo; Myriam Martín, edil de Olmedo; David Esteban, alcalde de Medina de Rioseco; Víctor Alonso Monge, alcalde de Fombellida; Fernando Esteban, alcalde de Cogeces del Monte; Francisco Javier González, concejal de Tordesillas, y Alfonso Romo, primer edil de Pedrajas de San Esteban.

Así se incorporan Sonia Alonso, alcaldesa de Siete Iglesias de Trabancos, Moisés Santa, alcalde de Castrejón de Trabancos; David de la Viuda, regidor de Mayorga; Yolanda Burgoa, edil de Peñafiel; Julio César García, primer edil de Campaspero, y Roberto Migallón, alcalde de Zaratán. De los 14 diputados, solo tres son mujeres y abandonan el Grupo Agapito Hernández, Raquel González, Inmaculada Toledano, Luis Miguel Muñumer y Santiago Baeza.

En el caso de los diez diputados del Grupo Socialista repiten siete de los diez que lo conforman. Se trata de Francisco Ferreira, concejal en el Ayuntamiento de Valladolid; Dolores Mayo, alcaldesa de Rueda; Francisco Pastor, regidor de Bobadilla; Luis Javier Gómez exalcalde de Tudela de Duero; Carmen Aceves (Íscar); Cristina Almanza, concejal de Aldeamayor de San Martín; Carlos Mangas, alcalde de Alaejos. Los tres nuevos son: María Fernández (Portillo), Adolfo López, alcalde de Mojados, y Melchor Vaquero, alcalde de Valdenebro. De esta forma, abandonan la corporación provincial Pedro Pablo Santamaría, Emiliana Centeno y Fátima Caamaño.

Vox cuenta con dos diputados provinciales, por lo que repiteMario de Fuentes, alcalde de Barruelo del Valle, y se incorpora Luis Carlos Giménez Balmori, concejal de Simancas. Finalmente, el caso de Toma la Palabra, el nuevo representante será Julio Pereda Alquegui, en sustitución de Marcos Diez Peñas.