Castilla y León denuncia que la quita de la deuda es una cesión de Sánchez a los independentistas

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha insistido en que la condonación de la deuda a las comunidades autónomas que aprobará este martes el Consejo de Ministros es una "cesión" del Gobierno de Pedro Sánchez al "chantaje" de los socios independentistas, y ha recordado que Castilla y León es una comunidad cumplidora.

Blanco ha reiterado, a preguntas de los periodistas en una visita a las instalaciones del servicio Mediacyl en Burgos, que la quita de la deuda, por la que el Estado asumirá 85.000 millones de euros, es "una cesión más del Gobierno de Sánchez a sus socios independentistas y separatistas".

"Son cesiones permanentes al chantaje de los socios independentistas para que el señor Sánchez siga en La Moncloa", ha aseverado, con una financiación especial mientras que Castilla y León "es una comunidad cumplidora con sus obligaciones", pero el Gobierno siempre cede en esta y otras cuestiones.

El Consejo de Ministros aprobará este martes la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por un importe de 85.000 millones de euros, una demanda de ERC al Gobierno dentro de su acuerdo de investidura, que obtuvo en febrero el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La medida, de la que quedan excluidas País Vasco y Navarra porque no forman parte del sistema de financiación de régimen común, la rechazan las comunidades autónomas del PP, y según los cálculos del Ejecutivo central podría permitir ahorrar a las autonomías entre 6.500 y 7.000 millos en intereses.E