Junta y Diputación planifican el abastecimiento de agua en Valladolid

La Junta y la Diputación de Valladolid continúan planificando el abastencimiento de agua en los pueblos de la provincia, donde actualmente existen 134 depuradoras, que actualmente se encuentran en distintas fases de ejecución con un importe de 34 millones de euros. Para ello, el presidente de la institución, Conrado Íscar, ha firmado este nuevo protocolo con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Este nuevo acuerdo se dirige a poblaciones de menos de 20.000 habitantes con problemas de calidad y cantidad de las aguas, unos trabajos que, según Suárez-Quiñones, «ya se venían realizando», pero ahora «se pretenden programar para dar mayor formalidad a las actuaciones».

Un protocolo que es «fundamental en época de verano, cuando se multiplica la población en muchos municipios y más problemas tienen». Y se suma a otro ya en marcha para el cambio de redes interiores y digitalización, firmado este año, que busca reducir las pérdidas de agua, con una inversión de 100 millones de euros.

El consejero también volvió a recordar que la Junta se encuentra priorizando abastecimientos mancomunados porque «son más eficientes» y si no fuera posible se crearán depósitos de agua, incluso llegando a actuaciones individuales. «Una medida que forma parte de la lucha por la repoblación del mundo rural, a través de actuaciones que ofrezcan mejores servicios como el agua».

Mientras, Conrado Íscar aprovechó la oportunidad para reivindicar a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) un «poquito más de colaboración» y lamentó la «falta de comunicación» en los dos planes de menos de 500 y de 500 a 2.000 habitantes. «Hemos presentado 13 proyectos en la CHD para sendos programas. Lo hicimos en enero de este año y no hemos recibido respuesta. Se tienen que pronunciar, porque son proyectos trabajados por el personal de CHD y no podemos ejecutarlos hasta no tener su autorización», lamentó Íscar, quien ha solicitado «otra vez» una reunión con la presidenta del organismo de cuenca, María Jesús Lafuente, «porque es algo que urge a todos esos municipios».