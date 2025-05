La Junta pide a Renfe que no suprima paradas en Castilla y León: "Debe primar la solidaridad e igualdad entre españoles"

Esta tarde está prevista una reunión entre el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, con la nueva oferta comercial de esta empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que pretende aplicar a partir del 9 de junio. O lo que es lo mismo, en menos de veinte días.

Una nueva oferta que de lo que se ha conocido hasta el momento perjudica sobremanera a Castilla y León, con especial hincapié en la supresión de paradas y frecuencias previstas en la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia a su paso por la comunidad. Concretamente, en Segovia capital, la localidad vallisoletana de Medina del Campo y la zamorana de Puebla de Sanabria.

Durante el encuentro, Sanz Merino exigirá a la entidad pública empresarial de transporte ferroviario que rectifique dicha supresión de servicios ferroviarios de alta velocidad en este corredor, según desvelaba este jueves tras el Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien denunciaba que con el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, Castilla y León "siempre pierde".

El también consejero de Economía y Hacienda descartaba que el Gobierno regional pueda participar en las movilizaciones previstas por esta supresión de paradas, como las que están preparando en tierras zamoranas, pero avisaba al Ministerio que "no van a tragar" con este asunto.

“Si no nos ayuda, al menos que no nos perjudique”, decía Fernández Carriedo en referencia al papel que está jugando en el Gobierno el ex alcalde de Valladolid, a quien acusa de “desmantelar" los servicios públicos, en general, y de "hacer daño" a Castilla y León, en particular.

El portavoz de la Junta aseguraba que la decisión de la operadora ferroviaria "no se justifica" en modo alguno en función de criterios económicos, porque deben primarse la “solidaridad” y la “igualdad” de los españoles, en especial del mundo rural, y por ello avanzaba que Sanz Merino intentará convencer al presidente de Renfe de que retire la reducción de conexiones y reponga las paradas suprimidas.