Leticia García destaca los “favorables” datos de empleo de un mercado laboral “resistente y fuerte” en Castilla y León

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, destacó los “favorables” datos de empleo de Castilla y León gracias a un mercado laboral “resistente y fuerte” tras conocer también ayer el dato “histórico” de afiliados a las Seguridad Social en la Comunidad, con más de un millón de personas, lo que “significa que este agosto hay más gente trabajando que nunca”.

Así lo afirmó, durante la entrega la Medalla al Mérito Empresarial de la Cámara de Comercio de Salamanca a Grupo Andrés, empresa de distribución de neumáticos en España y con presencia internacional, con sede central en Salamanca, a la que también atribuyó parte de este éxito. “Eso se debe al esfuerzo de nuestro tejido productivo y desde la Junta vamos a seguir al lado de las empresas para mantener estos buenos datos. Estamos al lado de las empresas ara mantener estos buenos datos”, añadió.

“Cerramos 2024 con un Índice de Producción Industrial muy por encima del crecimiento de la media nacional. Seguimos creciendo en los últimos meses y eso supone que se esté creando empleo. Y lo hacemos frente a un Gobierno de España que no está en el mismo camino, ni tiene los mismos objetivos, sino que que está enredado en sus chantajes con los socios separatistas para mantenerse en la Moncloa a costa de otras comunidades autónomas”, denunció García.

La consejera defendió entonces la “estabilidad” que aporta la Junta a los ciudadanos y a las empresas de Castilla y León. “Hemos puesto en marcha ese Buscyl gratuito, transporte para las personas de la Comunidad, frente a esa falta de infraestructuras ferroviarias, o de frecuencias de alta velocidad, por ejemplo, en Salamanca. Y nosotros vamos a seguir al lado de nuestro tejido empresarial”, matizó

En la provincia de Salamanca, Leticia García destacó la apuesta de la Junta en inversiones para el desarrollo de industria con inversiones como el Puerto, con la creación de suelo industrial, el polígono de Ciudad Rodrigo, el programa territorial de fomento de Béjar o el Plan de la Raya, también para Zamora. Y llevamos más de 95 millones de euros invertidos durante esta legislatura en políticas activas de empleo en la provincia”, añadió.

Grupo Andrés

La consejera aprovechó la ocasión para felicitar a Grupo Andrés por la consecución de un galardón “tan merecido” que, desde su punto de vista, “premia algo tan importante como la apuesta por el territorio, por Salamanca, por Castilla y León”. El reconocimiento tuvo lugar en el marco de un pleno extraordinario celebrado en la sede de la Institución Cameral, en un acto solemne que contó con la asistencia de autoridades, empresarios y representantes del tejido económico de la provincia salmantina, informa Ical.

La medalla fue entregada a Eustaquio Andrés, fundador y alma máter de la compañía, en reconocimiento a “una trayectoria ejemplar en el ámbito empresarial, basada en la innovación, la generación de empleo y el compromiso con Salamanca”, según destacó durante el acto, el presidente de la Cámara, Benjamín Crespo. “Grupo Andrés representa los valores que esta institución defiende: esfuerzo, visión, arraigo y responsabilidad. Eustaquio Andrés ha demostrado que desde Salamanca se puede liderar un proyecto puntero a nivel nacional e internacional, sin perder nunca el vínculo con esta tierra”, añadió.

Por su parte, Eustaquio Andrés tuvo palabras de agradecimiento por el galardón. “No es un premio de un empresario, es un premio para una empresa, y entonces lo dedicamos a todos nuestros trabajadores”, refirió, reconociendo que están “en continuo crecimiento” y ya tienen “el relevo preparado”. “Hace falta mucho tejido industrial en Salamanca para mantener el Puerto Seco o tener otras infraestructuras necesitamos, que la provincia sea más fuerte y que podamos competir con otros mercados”, concluyó.