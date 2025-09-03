Modernización de 850 hectáreas de regadío en Burgos

La Junta ha hecho entrega de manera formal de las obras de transformación en regadío de 853 hectáreas en la zona del río Aranzuelo, en Burgos, que ha supuesto una inversión de casi 18 millones de euros, y que beneficiará a 243 agricultores de tres municipios.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, visitaba esta zona nueva regable, y ha destacado que una de las principales características de la obra es que el riego modernizado a demanda funciona por presión natural, desde la presa hasta la zona de riego, sin consumir energía, algo que reduce de manera muy significativa el coste de riego.

«La modernización del regadío es una apuesta estratégica de la Junta con el fin de lograr una agricultura cada vez más competitiva. En este proyecto conseguimos que los regantes tengan agua a presión a pie de parcela sin consumo energético alguno, algo que supone un regadío sostenible y de referencia en Castilla y León», ha resaltado González Corral.

Un proyecto que se ha desarrollado en tres fases. Por un lado, se construyó la presa del embalse sobre el Arroyo Sinovas, con capacidad de 4,8 hectómetros cúbicos que garantiza el suministro de agua regulada; la segunda fase consistió en la instalación de la conducción principal desde la presa hasta la zona de riego; y la tercera ha permitido completar la red interior y el sistema de control. A partir de ahora, los agricultores de las localidades de Arauzo de Torre, Caleruega y Hontoria de Valdearados cuentan con un regadío de última generación.

De esta manera, según ha explicado la consejera, este proyecto permitirá mejorar la rentabilidad de las explotaciones, incrementar la productividad de cultivos como cereales, girasol, patata o viñedo y abre la posibilidad a nuevas producciones más competitivas.

«Con este regadío garantizamos el futuro de nuestros agricultores, que disponen de una herramienta clave para ser más competitivos. Es una muestra de compromiso de la Junta con el desarrollo rural y con la modernización de las infraestructuras agrarias», ha significado la consejera.

Una actuación que forma parte del compromiso de legislatura de Alfonso Fernández Mañueco para iniciar trabajos de modernización o transformación de regadío en 30.000 nuevas hectáreas, objetivo que ya se ha superado tras las firmas de los últimos convenios en Palencia y León. Las próximas actuaciones en Burgos consistirán en dos proyectos de energía fotovoltaica en la Losa Baja y en Quintana del Pidio.