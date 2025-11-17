Localizan con vida en Riofrío (Ávila) a un hombre de 77 años tras 9 horas desaparecido

La Guardia Civil ha localizado con vida a un hombre de 77 años tras permanecer desaparecido durante nueve horas en el término municipal abulense de Riofrío (195 kilómetros), situado a unos 20 kilómetros de la capital.

El dispositivo de búsqueda, coordinado por el instituto armado e integrado por patrullas de varias compañías, unidades especializadas con perros de búsqueda, Protección Civil de Ávila, Navaluenga y la Diputación provincial, permitió dar con el desaparecido en el paraje conocido como 'Eras Altas', según ha informado la Guardia Civil.

Dicho dispositivo se puso en marcha en torno a las 16.30 horas, después de que una patrulla de este cuerpo que se encontraba de servicio recibió comunicación desde la Central Operativa de Servicios (COS), informando de la desaparición de este hombre, que había salido de su domicilio sobre las 12.00 del mediodía, sin que hubiera regresado.

Por ello, se desplazaron a la zona varias patrullas que establecieron un operativo de búsqueda en el que participaron siete patrullas de la Guardia Civil de seguridad ciudadana, el GREIM de la Guardia Civil de Barco de Ávila y Arenas de San Pedro, con sus canes especialistas en búsquedas de personas, y el SEPRONA.

De la misma forma, colaboraron en la búsqueda efectivos de Protección Civil de Ávila y de la localidad abulense de Navaluenga, así como un equipo de la Diputación provincial.

Estos trabajos dieron sus frutos a las 20.45 horas, momento en el que el desaparecido fue localizado con vida y en buen estado en el paraje conocido como 'Eras Altas', dentro del término municipal de Riofrío.

La localización fue posible gracias a la labor de 'Xia', el perro especialista en búsqueda de personas, perteneciente al GREIM de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro.

Una vez localizado, el hombre fue atendido en el lugar en el que fue localizado y posteriormente fue evacuado al Complejo Asistencial de Ávila para su valoración médica