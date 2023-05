Mañueco: "La gente quiere empleo de calidad y eso es lo que ofrece el PP"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha cerrado en Segovia este lunes de campaña, a la que le quedan apenas cuatro días para llegar a su fin antes de acudir a las urnas a elegir a los alcaldes de la Comunidad.

Un acto en el que ha mostrado su respaldo José Mazarías, el candidato del PP a la Alcadía segoviana, bastión socialista, que tiene un gran reto por delante. Allí, defendía la gestión de su partido y del Gobierno que preside en este primer año de legislatura.

"Yo cumplo mis compromisos", aseguraba mientras recordaba que si se habla de empleo, Castilla y León lleva dos años seguidos bajando el paro y subiendo las contrataciones laborales en Castilla y León, y destacaba que hace trece años que no trabajaba tanta gente en la Región como ahora y, sobre todo, mujeres. "Tenemos una de las tasas de paro más bajas de España: tres puntos menos que la media nacional. Si España tuviese nuestra tasa de paro, tendría 700.000 parados menos", apuntaba.

“Empleo es lo que quiere la gente y empleo de calidad. Y eso es lo que ofrecemos en el PP: empleo de calidad", insistía en su intervención, a la vez que apuntaba que su partido es el de la economía, el de los hechos y no las palabras, el de las realidades y no los eslóganes. "En el PP siempre cumplimos”, afirmaba.

"Prometí que mejoraríamos los servicios públicos y estamos entre los mejores de España; prometí bajar impuestos y tenemos la fiscalidad más baja de la historia; prometí más apoyo a las familias y ahí está el nuevo cheque bebé, y más ayudas a la conciliación y el transporte gratuito a la demanda; prometí más apoyo a las empresas que crean empleo y ahora tenemos ayudas directas, financiación, suelo a bajo precio y apoyo para la internacionalización”, finalizaba el presidente.

Paloma Sanz, Mañueco, Mazarías y Vázquez PPCyL La Razón

Agrupar el voto

El candidato popular a la Alcaldía de Segovia recordaba que a lo largo de las últimas semanas se ha visto sometido a una campaña “agresiva” por parte de sus adversarios en otros partidos políticos, de manera especial por parte de la alcaldesa del PSOE, de quienes ha asegurado que, si se han comportado de esta manera se debe a que “saben que no van a ganar porque saben que no tienen proyecto, saben que no tienen equipo y saben que hemos descubierto sus mentiras”.

Desmarcándose de la forma de actuar de sus oponentes, José Mazarías ha señalado que desde el equipo del Partido Popular se está “haciendo una campaña limpia, de propuestas y así va a seguir hasta el próximo viernes”. “Queremos ganar la confianza de los segovianos con soluciones, con cercanía y, sobre todo, con trabajo”, decía Mazarías, quien, con el ánimo de “buscar lo mejor para los segovianos” y dirigiéndose a Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que “queremos, debemos y vamos a trabajar juntos”. “Ya no habrá excusas y la Junta no será el enemigo inventado para justificar la incapacidad, porque habrá gestión y será de la buena”, ha matizado.

También se mostraba comprometido con el crecimiento económico y el impulso a los empresarios de la ciudad y ha prometido un gobierno “firme” con el desarrollo de la ciudad, “responsable” con el plan de gobierno y “dedicado” a los barrios de la ciudad. “Seremos un gobierno que impulse iniciativas para retener el talento y fijar población”, anunciaba, mientras apuntaba que agrupar el voto es la única opción posible para lograr el cambio.

Finalmente, la presidenta del PP segoviano, Paloma Sanz, Paloma Sanz, agradecía el trabajo realizado hasta ahora, y apuntaba que el partido está preparado para ganar el mayor número de alcaldías en la provincia.