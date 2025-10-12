Mañueco reivindica el protagonismo de Castilla y León en la Hispanidad

Este domingo es el Día de la Hispanidad, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fiel a su costumbre de siempre, se encuentra en Madrid participando en el solemne de homenaje a la bandera nacional además de presenciar el desfile militar.

Además, ha aprovechado esta Fiesta Nacional para reivindicarla como "encuentro entre dos mundos” que dio origen a los lazos "que nos unen a millones de personas”.

En un mensaje compartido a través de su cuenta oficial en la red social X, Mañueco defiende el protagonismo de Castilla y León de aquel momento decisivo que cambió la historia además de desear un “feliz día a todos”.

Además, en otro mensaje publicado a continuación, el presidente también ha felicitado a la Guardia Civil por el Día del Pilar, patrona de la Benemérita.

En este caso a los casi 7.000 agentes del Instituto Armado en Castilla y León, a los que agradece su labor “siempre al servicio de las personas y el medio rural”.

"La Guardia Civil está presente en todos los municipios de nuestra tierra, con honor, sacrificio y lealtad”, escribe Mañueco, que finaliza su mensaje con un “¡Viva la Guardia Civil!”.

