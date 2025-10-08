Martínez no dimitirá como alcalde de Soria hasta tomar posesion como procurador y presidente de la Junta"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, niega ser un alcalde a media jornada y pide respeto a las medidas que pueda adoptar en el ámbito político respecto a su dimisión como regidor de la ciudad de Soria. En concreto, a su decisión de no abandonar la Alcaldía hasta tomar la credencial como procurador.

"Yo me debo a una ciudadanía y en ello empeño gran parte de mi tiempo profesional y personal", aseguraba este miércoles el líder socialista, quien insistía en que no dimitirá del cargo de alcalde de Soria hasta que no tome posesión como procurador y presidente de la Junta, en el caso de ganar las Elecciones autonómicas.

Asimismo, arremetía contra Soria ¡Ya!, partido que más está insistiendo en que se vaya cuanto antes y del que decía que "tiene poco que ofrecer".

Por otra parte, cabe señala que el rostro del candidato Martínez, está ya en varios carteles ubicados en vallas publicitarias de la comunidad, como parte de la campaña que inicia el PSOE para promocionar su aspiración política de gobernar este territorio.

El dirigente socialista aparece sonriente con una camisa vaquera en un fondo blanco y con los logotipos del partido, así caompañado del lema "Un alcalde para Castilla y León".

Esta frase ha articulado buena parte de las intervenciones de Carlos Martínez tanto en el proceso interno de primarias como tras confirmarse su candidatura a la Junta, y siempre insiste en cuanto puede que quiere ser el primer presidente en gobernar con la cercanía de un alcalde.