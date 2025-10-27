Mejoras en la depuración y abastecimiento de siete pueblos de Ávila y Segovia

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), ha publicado hoy la licitación de nuevas obras hidráulicas en las provincias de Ávila y Segovia, con una inversión total de 2.383.772 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Estas actuaciones permitirán mejorar el abastecimiento y la depuración de aguas en siete municipios, lo que beneficiará a una población total de 3.876 habitantes-equivalentes, de los que 810 corresponden a la provincia de Ávila y 3.066 a la de Segovia.

La financiación de las obras se distribuirá entre la Junta de Castilla y León (40 %), las Diputaciones Provinciales (40 %) y los Ayuntamientos beneficiarios (20 %), y SOMACYL asumirá la explotación y mantenimiento de las instalaciones durante 25 años.

Provincia de Ávila

La inversión prevista en la provincia de Ávila asciende a 815.708 euros e incluye tres actuaciones que permitirán reforzar el abastecimiento y la depuración de aguas en distintos puntos del territorio:

EDAR de Niharra, con una inversión de 352.715 euros, destinada a la mejora del tratamiento de aguas residuales en el municipio.

Mejora de la red de abastecimiento en Pajares de Adaja, con una inversión de 317.443 euros, centrada en la eficiencia y digitalización de las redes.

Nueva captación de Navacepeda de Tormes, con una inversión de 145.550 euros, para garantizar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico.

Estas actuaciones se enmarcan en los Programas Autonómicos de Depuración y de Renovación y Digitalización de Redes, que impulsan la modernización del ciclo integral del agua en los municipios del medio rural.

La Junta de Castilla y León tiene prevista la ejecución de 32 depuradoras en la provincia de Ávila, con una inversión global de 25,1 millones de euros, dentro del Programa de Depuración de Aguas Residuales 500–2.000 habitantes-equivalentes, y 27 depuradoras adicionales por 5,1 millones de euros en el tramo de 0–500 habitantes-equivalentes.

Asimismo, en el Programa de Renovación y Digitalización de Redes de Abastecimiento, la provincia contará con actuaciones en Adanero, Nava de Arévalo, Rasueros, Santa Cruz de Pinares, Santa Cruz del Valle y Pajares de Adaja, este último municipio el primero en licitar sus obras.

Provincia de Segovia

En la provincia de Segovia, la inversión asciende a 1.568.063 euros y permitirá avanzar en la depuración y mejora de redes de abastecimiento en cinco municipios:

EDAR de Navares de Enmedio, con una inversión de 162.893 euros.

EDAR de Ortigosa de Pestaño, con 163.421 euros.

EDAR de Vegas de Matute, con 829.590 euros, la actuación de mayor envergadura dentro de este conjunto.

EDAR de Villeguillo, con 120.511 euros.

Mejora de la red de abastecimiento en Bernuy de Porreros, con 291.647 euros, orientada a la eficiencia hídrica y digitalización del control de consumo.

Estas actuaciones beneficiarán a una población de más de 3.000 habitantes-equivalentes y se integran igualmente en los programas autonómicos de depuración y digitalización del ciclo del agua, coordinados por la Junta y ejecutados por SOMACYL.

En la provincia de Segovia, la Junta tiene prevista la ejecución de 36 depuradoras con una inversión de 22,1 millones de euros, dentro del Programa de Depuración 500–2.000 habitantes-equivalentes, y 38 depuradoras adicionales por 5,9 millones de euros en el tramo de 0–500 habitantes-equivalentes.

Además, el Programa de Renovación y Digitalización de Redes incluye actuaciones en 15 municipios, entre ellos Bernuy de Porreros, Aguilafuente, Boceguillas, Coca, Gomezserracín o Riaza, actualmente en distintas fases de redacción y licitación.