Miles de personas dan pasos en la lucha contra el cáncer de mama en Zamora y Salamanca

Más de ocho mil personas han dado pasos en la lucha contra el cáncer de mama en Zamora con su participación en la XVII Carrera 'Mucho x Vivir' que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Corredores, ciclistas, patinadores y andarines han mostrado su solidaridad con las afectadas en el Día Mundial del Cáncer de Mama al completar un recorrido urbano de unos seis kilómetros, con salida y llegada en la Ciudad Deportiva Municipal de Zamora.

Participantes en la marcha contra el cáncer en Zamora J. L. Leal/Ical

Con sus camisetas de color verde y mangas rosas, han visibilizado este tipo de cáncer, el de mayor incidencia en mujeres, en un trayecto por calles del centro, el casco antiguo y la margen izquierda del Duero, con el paso por el Puente de Piedra del recorrido clásico que no había podido realizarse en las últimas ediciones por las obras en el viaducto.

Más andarines

La presidenta de la AECC de Zamora, Inmaculada Hernández, ha mostrado su alegría por que se hayan superado los ocho mil inscritos alcanzados en la pasada edición de esta carrera solidaria.

Hernández ha resaltado la importancia de la detección precoz en este tipo de cáncer y ha pedido a todas las mujeres que "a pesar de los problemas que ha habido con los cribados" en Andalucía, acudan a ellos porque esa detección precoz "salva vidas y hace que la supervivencia en cáncer sea más efectiva". Por ello, ha pedido a la población que "crea en la sanidad y acuda a los cribados".

Por su parte, el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha declarado como patrocinador principal de la carrera que la compañía hidroeléctrica se vuelca para respaldar todas las iniciativas de mejora de la calidad de vida de los enfermos de cáncer y de apoyo a la investigación.

Y miles de salmantinos inundamos las calles con una gran marea rosa para participar en la XI Marcha contra el Cáncer, una cita que ya es todo un símbolo de solidaridad, fuerza y esperanza. Gracias a la iniciativa de @ContraCancerSALy al apoyo de entidades, empresas y voluntarios, esta jornada vuelve a recordarnos que juntos somos más fuertes.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca se destaca que "nos sentimos profundamente orgullosos de acompañar a pacientes, familiares, cuidadores, personal sanitario e investigadores que trabajan cada día para mejorar nuestra calidad de vida. Salamanca tiene voz propia en la investigación y el tratamiento contra el cáncer, y estaremos siempre remando a vuestro lado para seguir avanzando"