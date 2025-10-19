Castilla y León aumenta notablemente el número de mujeres extranjeras trabajadoras

Castilla y León ha aumentado de forma notable durante los últimos diez años el número de mujeres trabajadoras extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, con seis provincias con incrementos superiores al cien por cien.

Se trata de Palencia (142,8), Salamanca (119,2), Valladolid (118), Zamora (112,8), Ávila (103,6) y León (100,8), según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al mes de septiembre.

En otras cuatro provincias, la cifra de trabajadoras de otros países se acerca mucho a la proporción de hombres extranjeros empleados, aunque siempre por debajo de estos: Segovia (46 por ciento), Salamanca (45,6) yu Valladolid y León con porcentajes superiores a la media nacional en este apartado: el 43,2.

Más de 1,3 millones en España

Más de 1.333.000 mujeres extranjeras trabajan en España afiliadas a la Seguridad Social, un 78 % más que hace 10 años, la mitad de ellas asentadas en solo cuatro provincias: 290.098 en Madrid, 224.913 en Barcelona, 76.731 en Valencia y 70.023 en Baleares.