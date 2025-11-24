El modelo del Diálogo Social da el salto a países de la América Hispana

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, han mantenido un encuentro de trabajo con representantes de distintas organizaciones empresariales de Iberoamérica, que se encuentran en la Comunidad realizando una visita técnica promovida por ambas instituciones. La delegación visitante, integrada por responsables institucionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, participa en un programa diseñado para fortalecer sus capacidades en áreas clave para la actividad empresarial, como la negociación colectiva, la gestión de conflictos o la responsabilidad social corporativa.

Esta agenda de trabajo se desarrolla gracias al Convenio de Colaboración que la Junta de Castilla y León y CEOE firmaron el año pasado, y que han renovado en el día de hoy, con el fin de consolidar el apoyo al desarrollo empresarial en países de Centroamérica y América del Sur. El objetivo es seguir respaldando a empresas de países en desarrollo en múltiples aspectos vinculados a su actividad económica: desde el análisis de mercados y la profesionalización de la gestión hasta el fortalecimiento institucional.

La iniciativa se inscribe en las actuaciones de cooperación técnica impulsadas por la Consejería de la Presidencia dentro de su política de Cooperación al Desarrollo. Estas actuaciones buscan acompañar a instituciones y organizaciones de otros países en el fortalecimiento de sus estructuras y capacidades, propósito que queda reflejado en el programa que CEOE está desarrollando durante estos días con la delegación iberoamericana.

González Gago ha expresado su agradecimiento a CEOE Castilla y León y a su presidente, Santiago Aparicio, por su implicación en esta colaboración, y ha destacado “la necesidad de promover un desarrollo empresarial sostenible real en Iberoamérica, lo que pasa por dinamizar su actividad económica y favorecer la inversión privada”.

El IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2023-2026 contempla entre sus líneas estratégicas la formalización de convenios que impulsen alianzas público-privadas, como este, con el objetivo de fortalecer el papel del sector empresarial como agente de la cooperación internacional.