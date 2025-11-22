La nieve condiciona la circulación en carreteras secundarias de León, Burgos y Palencia

La nieve caída durante las últimas horas condiciona la circulación en varias carreteras secundarias y puertos de montaña, dos de ellos cerrados y otros tantos con cadenas necesarias, en el norte de las provincias de León, Burgos y Palencia, han informado este sábado fuentes de la DGT.

En la provincia de León se necesitan cadenas para atravesar el paso montañoso de Ventana (LE-481) y el de Monteviejo (LE-233), mientras que en la de Palencia se recomienda prudencia para circular por la carretera autonómica CL-627, en las inmediaciones de Cervera de Pisuerga.

Las tres carreteras afectadas en la de Burgos son la BU-570, en Espinosa de los Monteros; la BU-571, en el Puerto de la Sia, cerrado; y en la BU-572, en el Puerto de Lunada, también prohibida su circulación a todo tipo de vehículos.

Por último, como es habitual con la bajada extrema de temperaturas, la carretera DSA-192, en Candelario (Salamanca), está cortada al tráfico por la presencia de numerosas placas de hielo, informa Efe.