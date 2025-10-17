Nueva iniciativa para acercar la UE a los castellanos y leoneses

La Junta continúa trabajando para seguir potenciando la información y las oportunidades de la Unión Europea y hacerlas más cercanas a los ciudadanos. De esta manera se encuentra impulsando la colaboración entre las redes europeas de Castilla y León para facilitar el acceso de los ciudadanos para que estén al tanto de todo lo que ofrece la UE. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González

Gago, destacaba el compromiso de la comunidad con el proyecto europeo y explicaba que esta red forma parte de un proyecto piloto que sitúa a Castilla y León entre ocho regiones seleccionadas para realizar una experiencia de integración y coordinación de contenidos, que permitirá a los ciudadanos encontrar toda la información sobre las posibilidades que ofrece la UE en una única plataforma web.

Un espacio digital que reúne recursos, noticias, convocatorias y actividades organizadas por las diferentes redes europeas presentes en la comunidad. Un portal que funciona como una plataforma de interacción que facilita la comunicación directa con las instituciones europeas, y que permite a los usuarios expresar sus dudas, propuestas y comentarios.

González Gago explicaba que la Red «nace con el propósito de coordinar y visibilizar los esfuerzos de todos aquellos organismos que desde distintos ámbitos, trabajan para acercar Europea a nuestros ciudadanos», al suponer un avance significativo para facilitar el acceso a la información europea.

Además de estar presente en dos redes europeas como son EURE y la Red Europea de Empresas, desde la Junta se impulsar otra serie de iniciativas para mantener una conexión directa y constante con las instituciones europeas.

De esta manera, González Gago ha recordado que desde la Junta se mantiene una estructura estable en Bruselas a través de la Oficina de la Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE, que cumple una función esencial de contacto con las instituciones europeas.

Además, este año se han concedido diferentes ayudas económicas a los Centros Europe Direct en Castilla y León para el desarrollo de actividades de divulgación, formación y participación de la ciudadanía de la comunidad.