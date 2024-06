Onda Cero Valladolid reconoce con sus terceros premios anuales a los vallisoletanos más talentosos

Onda Cero Valladolid puso en valor hoy el talento y el compromiso de un grupo de personas, entidades e iniciativas con el progreso y desarrollo de la provincia con la entrega de sus Premios anuales, que alcanzan ya su tercera edición. La periodista Sandra Golpe fue la encargada de presentar la ceremonia dedicada a estos galardones, que además por primera se celebró en el Teatro Calderón de la ciudad.

El director de Onda Cero en Castilla y León, Luis Cañón, señaló que era un día para presumir del talento de los vallisoletanos que quizá por su carácter -dijo- no son “muy de exteriorizarlo” pero remarcó que no tienen que envidiar al de ninguna otra ciudad. “Es una noche de fiesta para poner en valor a toda la gente que trabaja y lo hace muy bien en favor de los vallisoletanos”, afirmó para recordar además que estos premios nacieron después de la pandemia para ayudar a recobrar la normalidad y mostrar una realidad de la que no siempre es consciente la ciudadanía, como es el talento de las gentes de la Comunidad.

En total, se entregaron diez galardones, destacando el Premio Honorífico Vicente Ballester, que lleva el nombre del que fue durante muchos años compañero en Onda Cero Valladolid y que falleció recientemente. Lo recibió Vicente Garrido Capa, fundador y presidente de Lingotes Especiales, uno de los empresarios más implicados en las últimas décadas en la sociedad vallisoletana. Nacido en Medina de Rioseco hace 92 años, sigue activo en su empresa, fue el primer presidente de la patronal en la provincia y acumula infinidad de reconocimientos como la Medalla de Oro al Trabajo y ser pregonero de la Semana Santa.

Por lo que se refiere a la categoría de Compromiso Social, se reconoció el trabajo de todos los servicios implicados en la atención a los afectados en la explosión registrada en el edificio de la calle Goya. En ese listado se incluyen el Servicio de Emergencias del 1-1-2, Policía Municipal, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos, Servicio de Emergencias Sanitarias Sacyl, Hospital Clínico, Hospital Río Hortega, Servicios Sociales del Ayuntamiento y Servicio de Limpieza de la capital. De todos ellos, el jurado valoró su capacidad para “demostrar su eficacia y profesionalidad y confirmar que, pese a depender de diferentes administraciones, la unión hace la fuerza”.

Los Conciertos de la Estufa que desde hace 25 años se celebran en Arrabal de Portillo se llevaron el premio en la categoría de Cultura por convertirse “en un certamen musical de referencia” por el que han pasado músicos de todos los estilos y demostrando que “la cultura es factible en el medio rural y sirve para dinamizar el territorio”.

En estos premios destaca otro nombre propio, el de Francisco Sanz Requena, premiado, a título póstumo, en la categoría de Ciencia e Innovación. Este astrofísico no sólo era una referencia en la investigación de campos como las atmósferas planetarias, también desarrollaba una ingente labor de divulgación desde las universidades en las que impartió docencia y en su papel de colaborador en medios de comunicación como Onda Cero. Fallecido a los 57 años, el jurado le reconoce “por ser uno de los investigadores más brillantes de su campo y por su infatigable labor divulgativa”.

Con el foco también puesto en el Deporte, el premiado en esta categoría fue Cayetano Cifuentes, el presidente del BM Aula. Tras su labor al frente del club en los últimos 12 años, el jurado destacó su papel para “consolidar el proyecto y profesionalizar la entidad con imaginación y constancia”, dando además un espaldarazo al deporte femenino en la ciudad “sabiendo conjugar el trabajo de las administraciones y las empresas privadas”.

La categoría a la mejor Empresa fue para Pago de Valdecuevas, puesto que, a su actividad vitivinícola, ha sumado en los últimos años la apuesta por el cultivo del olivo y la producción de aceite con sello de Valladolid. Reconocido por su calidad y premiado internacionalmente. El jurado ha destacado “su carácter innovador y su apuesta por el sector agroalimentario”.

En innovación, en la categoría de Jóvenes Valores, fue premiada Paula Gordaliza Pastor. A sus 30 años recién cumplidos, tras formarse como Matemática en la Universidad de Valladolid, de la que es doctora, desarrolla proyectos en un campo de gran futuro como es la Inteligencia Artificial. También, l Cooperativa Acor fue la galardonada con el premio de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

En esta tercera edición de los Premios Onda Cero, la categoría de Salud recayó en el doctor David Pacheco Sánchez, el jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Río Hortega, referente en su especialidad y responsable del Programa de Trasplante Hepático, con más de 2.000 operaciones desde 2009. Por último, el premio de la categoría de Turismo fue para la Ruta del Vino de Rueda.