La Junta alerta de altos niveles de partículas en León por los incendios forestales en el oeste de la Comunidad

Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León recogidos por la Junta evidencian unos niveles “muy elevados” de partículas en todo el oeste de la Comunidad y, fundamentalmente, en la provincia de León, como consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales en dicha zona.

Ante esta situación, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomendó a toda la población general evitar realizar actividades que impliquen esfuerzo físico. Además, ante niveles muy elevados, las personas incluidas en grupos de riesgo y personas sensibles, con enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves, deberán evitar las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre.

Por su parte, las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, mientras que las personas con problemas cardiacos pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual, por lo que aconsejó el uso de mascarillas o mantenerse en sus domicilios mientras dure esta situación.

Dado que la magnitud del episodio será variable dependiendo de las horas del día y de las direcciones del viento, en los próximos días se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, que se informe sobre la calidad del aire en su zona a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o la Agencia Europea del Medio Ambiente.