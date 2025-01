El Parque Micológico Montes de Soria alcanzará en 2025 las 167.800 hectáreas y se consolida como el más grande de España

El Parque Micólogico Montes de Soria contará, el próximo año, con 167.800 euros hectáreas, por lo que seguirá siendo el territorio regulado más grande España. La Asociación Montes de Soria prevé incorporar un total de 30.400 hectáreas al Parque, de las cuales 30.000 pertenecen al acotado SO-50.003 de la Junta, y el resto-10.400- a varios ayuntamientos del medio rural englobados en el acotado SO-50.002.

El gerente de la Asociación, José Antonio Vega, señaló a Ical que desde la oficina técnica del Parque se tendrá que reestructurar la memoria técnica y modificar los planos para incorporar esa superficie a la zona regulada. También en 2025 la Asociación continuará organizando actividades y prestando servicio de consulta al sector y a los aficionados.

Al respecto, Vega señaló que la campaña micológica de otoño ha supuesto un “desgaste” a nivel técnico, puesto que al ser buena en términos de producción se han expedido un mayor número de permisos, en concreto, 54.752 permisos con asesoría incluida, ya que desde la oficina se atiende a los micoturistas que requieren información sobre dónde ir a recolectar setas.

“Para la dinamización el recurso micológico en la provincia de Soria hemos estado más de 17 semanas organizando actividades y exposiciones en 27 localidades. Esto ha permitido mantener a Montes de Soria como uno de los mayores atractivos micológicos de España. Además, hemos ido a muchas ferias”, recalcó.

A pesar del volumen de micoturistas que recibe la provincia de Soria anualmente, el gerente señala que el recurso está garantizado, ya que a través de la expedición de permisos y la regulación se garantiza la sostenibilidad del recurso.

En este sentido, apuntó que los recolectores, durante este año, han podido llevarse hasta su casa suficientes setas debido a la buena campaña, es más, todavía se pueden recolectar algunas especies típicas de esta época del año.

Vega recalcó que de cara a 2025 también se intentará mejor la gestión respecto a la regulación para disuadir a los recolectores en determinadas zonas y a aquellas personas que recolectan sin permiso el precio de los permisos.

En su opinión, se debe controlar el número de permisos que se expiden cuando la temporada micológica es escasa y no se da información de la producción existe ni se anuncia que empieza la temporada cuando no se han registrado fructificaciones y tampoco organizan rutas. “Hemos contestado más de 2.000 llamadas y 900 correos electrónicos y nunca damos una información que no sea veraz”, recalcó.

Asimismo, manifestó que algunos recolectores publican fotografías en las redes sociales de setas recolectadas que no corresponden al sitio dónde han fructificado. “Hay grupos como el de ‘Setas por Soria’ que cuelgan fotos de su recolección que no se han cogido en esta provincia y se anima a ingerir ejemplares que no son comestibles”, recalcó para insistir que los recolectores tienen que buscar información veraz sobre micología.

En este sentido, aseguró que las aglomeraciones de micoturistas se localizan en Pinar Grande, Santa Inés, La Póveda, Abejar, la Sierra del Madero y el Moncayo. “Este año en esta última zona se ha registrado muchos turistas en otoño procedentes de Navarra”, puntualizó para insistir que los recolectores locales pueden informar sobre la saturación de recolectores en sus pueblos para tomar medidas.