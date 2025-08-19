Acceso

Las temperaturas caen por debajo de los 30 grados este martes, según la Aemet

Pueden aparecer chubascos aislados en algunos puntos de la comunidad

Jornada ideal para refrescarse en las piscinas
Javier Blanco
Valladolid Creada:
Última actualización:

L entrada de una masa de aire atlántica más fresca y húmeda sustituirá a la masa de aire sahariana en Castilla y León. Buenas noticias tras un calor sofocante en los últimos días y que puede ayudar a las tareas para apagar los incendios forestales que arrecian en la última semana a Castilla y León.

Las temperaturas máximas bajarán notablemente y aumentará la humedad relativa, incluso el miércoles se espera lluvia en el extremo norte.

La predicción para este martes es que "en el extremo norte y noreste, nuboso a intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas".

En el resto, poco nuboso con nubes altas y alguna nubosidad de evolución dispersa, sin descartar algunos chubascos aislados, ocasionalmente con tormenta en el extremo este.

Las temperaturas en descenso, que puede ser notable en montañas del sur y este, excepto las mínimas en el nordeste sin cambios y con vientos de componente norte, flojos a moderados.

Las temperaturas mínimas y máximas en las capitales serán las siguientes:

  • Ávila:12/28
  • Burgos:13/25
  • León:12/28
  • Palencia:14/29
  • Salamanca:14/29
  • Segovia:15/28
  • Soria:13/29
  • Valladolid:15/30
  • Zamora:15/31

