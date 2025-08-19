Las temperaturas caen por debajo de los 30 grados este martes, según la Aemet

L entrada de una masa de aire atlántica más fresca y húmeda sustituirá a la masa de aire sahariana en Castilla y León. Buenas noticias tras un calor sofocante en los últimos días y que puede ayudar a las tareas para apagar los incendios forestales que arrecian en la última semana a Castilla y León.

Las temperaturas máximas bajarán notablemente y aumentará la humedad relativa, incluso el miércoles se espera lluvia en el extremo norte.

La predicción para este martes es que "en el extremo norte y noreste, nuboso a intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas".

En el resto, poco nuboso con nubes altas y alguna nubosidad de evolución dispersa, sin descartar algunos chubascos aislados, ocasionalmente con tormenta en el extremo este.

Las temperaturas en descenso, que puede ser notable en montañas del sur y este, excepto las mínimas en el nordeste sin cambios y con vientos de componente norte, flojos a moderados.

Las temperaturas mínimas y máximas en las capitales serán las siguientes: