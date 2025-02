Las peñas del Valladolid piden que la plantilla costee los gastos de los aficionados desplazados a San Mamés tras el 7-1

La indignación va creciendo con el paso de los días ante la deriva institucional y deportiva que vive el Real Valladolid. Y que hoy se ha visto salpicada con una nueva humillación en San Mamés donde el equipo ha vuelto a perder 7-1 en una nueva humillación y para "desgracia" de los aficionados que están viviendo en sus carnes el "legado" de Ronaldo, que ni se le ve ni se le espera.

Una masa social que llena jornada tras jornada, pese a los horrendos resultados Zorrilla, aunque el pasado fin de semana ante el Sevilla, y después de un 0-4 el campo quedaba medio vacío. Días después salía de la dirección del equipo su entrenador Diego Cocca, e inmediatamente la cabeza visible en la dirección, Matthieu Fenaert, el Ceo del club.

Una lamentable planificación deportiva, que no se ha llevado por delante todavía a día de hoy a Diego Catoira, después de unos refuerzos en el mercado de invierno, que de momento más que mejorar el equipo lo han empeorado. Y lo que es más preocupante con una "descapitalización" que está dejando al club -en venta, pero que no encuentra comprador- en una situación límite, no solo por el descenso, que ya prácticamente se de por hecho, sino por cuáles van a ser las intenciones de un club, que nada por aguas muy turbulentas y con un futuro más que incierto.

Hoy tocaba jugar en San Mamés, y los aficionados vallisoletanos desplazados hasta allí -que agotaron las entradas en minutos- no se podían creer lo que estaban viendo. 4-0 al descanso y, menos mal, que el Athletic bajó el ritmo de juego, sino la goleada podría haber sido de escándalo. Es por ello que la Federación de Peñas del Real Valladolid acaba de emitir un comunicado.

En él se ha solicitado al club por escrito, la devolución del coste de las entradas visitantes a los aficionados blanquivioletas desplazados a san Mamés, y que dicha devolución sea costeada por la actual plantilla del primer equipo del Real Valladolid.

"Se puede ganar, empatar o perder. Lo que es indefendible es la falta de competitividad. Ya no valen perdones, valen acciones. De aquí a la jornada 38 se respeta nuestra historia y nuestro escudo", se indica. Y el próximo viernes llega Las Palmas a Zorrilla. Las pancartas amarillas de "Ronaldo Go Home" protagonizarán este partido.