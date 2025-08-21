Palencia, objetivo de una banda internacional: seis georgianos detenidos antes de llevar a cabo robos en 66 viviendas

La Policía Nacional ha asestado un golpe certero a una organización criminal de origen georgiano que planeaba desvalijar 66 viviendas en Palencia durante el verano. En una operación milimétrica, los agentes lograron desarticular el grupo antes de que iniciara su ofensiva, frustrando un plan delictivo que amenazaba con sembrar el caos en la región.

Los seis integrantes de esta banda itinerante, conocida por su movilidad y sofisticación operativa, fueron capturados en dos fases: cuatro el domingo y los dos restantes el miércoles, lo que evidencia la estructura bien organizada del entramado criminal.

La investigación reveló que los delincuentes habían alquilado dos vehículos de alta gama en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, usados para desplazarse y ejecutar los robos. En el registro de los coches, se incautaron casi 5.000 euros en efectivo y documentación falsa, incluyendo la identidad de uno de los detenidos que inicialmente se encontraba indocumentado.

El grupo tenía previsto actuar entre el 15 y el 17 de agosto, aprovechando la ausencia de vecinos durante las vacaciones. La rápida actuación policial evitó una oleada de robos que habría causado un grave perjuicio económico y social.

El cabecilla, ya identificado, será trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid para su expulsión, dado que tenía prohibida la entrada al Espacio Schengen durante diez años. Los dos últimos detenidos han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.