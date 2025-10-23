Las pernoctaciones en hoteles de Castilla y León crecen de forma moderada un 0,27% en septiembre, con caídas en cinco provincias

Los establecimientos hoteleros de Castilla y León registraron 879.498 pernoctaciones en septiembre, lo que supone un moderado aumento del 0,27 por ciento con respecto a las registradas en el mismo mes de 2024, cuando hubo 2.383 menos, una evolución empujada por la caída en cinco provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia y Zamora. En el caso de los viajeros, aumentaron por encima, un 1,5 por ciento, al alcanzar los 534.987 visitantes, 8.260 más que en el mismo mes del año anterior, según los datos consultados por Ical en el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Coyuntura Turística Hotelera.

En el conjunto del país, los viajeros crecieron un 2,5 por ciento, hasta los 12 millones, mientras las pernoctaciones subieron un 1,1 por ciento, superando las 39,4 millones. Las pernoctaciones de viajeros residentes en España en hoteles de la Comunidad aumentaron un 0,6 por ciento (hasta los 625.294), mientras que las de extranjeros aumentaron un 2,4 por ciento (254.204). Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en septiembre, con el 22,1%, 12,7% y 12,4% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Illes Balears, Cataluña y Canarias, con el 32,5%, 18,6% y 17,8% del total, respectivamente. Por otra parte, en Castilla y León la estancia media el pasado mes de septiembre fue de 1,64 días, frente a los 3,27 de España.

Provincias

Por provincias, las pernoctaciones aumentaron en cuatro de ellas: Segovia, donde subió un 5,9 por ciento, hasta las 101.242; Salamanca, un 4,3 por ciento, hasta las 181.919; Soria, con un 3,3 por ciento, hasta las 46.357; y Valladolid, un 0,5 por ciento, hasta las 117.528. Por el contrario, hubo bajadas en Zamora, un 13 por ciento, hasta las 34.251 pernoctaciones; Ávila, un 2,9 por ciento, hasta las 60.720; Burgos, un 2,4 por ciento, hasta las 144.436; Palencia, un 1,3, con 44.186; y León, un 1,1 por ciento, hasta las 148.859 pernoctaciones.

En cuanto a los viajeros, descendieron en tres provincias, con la peor evolución registrada en Zamora, con una caída del 11,5 por ciento, hasta los 20.381; seguida por León, con un 3,9 por ciento menos (95.530), y por Palencia, con un tres por ciento menos (23.666). En el lado opuesto, estuvieron los aumentos de Salamanca (6,8 por ciento, hasta los 106.443); Segovia (5,6 por ciento, hasta los 56.444 viajeros); Valladolid (5,2 por ciento, con 67.132); Soria (3,3 por ciento, con 25.514), Burgos (1,3 por ciento, hasta los 100.513 visitantes), y Ávila (un 0,8 por ciento y 39.364).

Precios hoteleros y rentabilidad

La tasa de variación anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó de media en Castilla y León en el noveno mes del año en el 4,04 por ciento, 1,5 puntos por encima de España, que alcanzó el 5,53 por ciento.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 44,63 euros de media, con un 8,1 por ciento de subida, cuando en el conjunto del país fue de 102,53 euros, un 6,19 por ciento más.