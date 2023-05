Prada pide a la Junta que financie el nuevo Parque Industrial Zamora-Monfarracinos

Para el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Zamora, Jesús María Prada, el nuevo Parque Industrial Zamora-Monfarracinos es «trascendental» para el futuro de la provincia, y por ello pide a la Junta que lo financie íntegramente «sea quien sea el alcalde».

Así lo aseguraba este viernes el aspirante popular tras presentar el proyecto, donde avanzaba que hoy trasladará esta petición al presidente Fernández Mañueco, durante el acto público previsto para mañana sábado en la capital zamorana de apoyo a su candidatura.

«Si soy el alcalde lo exigiré, pero si no lo soy, también lo haré, porque se trata del futuro de la ciudad y del futuro de la provincia», decía Prada, a la vez que apuntaba que reclamará a la Administración autonómica que, al igual que está haciendo con otros polígonos o parques industriales, bonifique a todas las empresas que quieran instalarse con el 50 por ciento del coste del suelo industrial.

El polígono propuesto tendría una extensión de unos 837.000 metros cuadrados, de los que más de 818.000 serían útiles para construir naves industriales, según explicaba el candidato, quien recordaba que Zamora y los pueblos de alrededor necesitan suelo industrial y destacaba que este polígono podrá atraer empresas nacionales e internacionales.

«De poco nos vale llorar y lamentarnos de que no vienen empresas, que no lo hacen porque no tenemos suelo suficiente para ofrecerles», insistía Prada, para quien el objetivo principal es crear empleo.

El candidato, además, aseguraba que llevan meses trabajando en este proyecto que es de las candidaturas del Partido Popular a la Alcaldía de Zamora y a la Alcaldía de Monfarracinos y del actual alcalde, Manuel Martín, y ponía en valor los beneficios que tendrá este parque para este municipio solo en licencias, en el IBI o en otros impuestos.

Igualmente, Jesús María Prada destacaba la buena localización del polígono, con un acceso rápido a vías de alta capacidad, con la autovía próxima y conexión con Valladolid, Salamanca y León así como por su disponibilidad de suministro eléctrico a adecuado coste, canalización de gas y agua mancomunada.

En este sentido, señalaba que, por desgracia, no estará conectado por autovía con Portugal, si bien aprovechaba este inciso para asegurar que exigirá al Gobierno de España la construcción de la autovía Zamora-frontera portuguesa. De la misma forma, el candidato destacaba que la topografía es también favorable para el asentamiento del parque ya que no cuentan con ninguna limitación medioambiental y, además, afirmaba que otra de las ventajas es que está ubicado a tan solo seis kilómetros de Zamora.

Por todo esto, Prada aseguraba que al día siguiente de ser elegido alcalde de Zamora, lo primero que hará será pedir un encuentro con el presidente del Gobierno de la Comunidad para darle a conocer este proyecto "y que sea entonces la Junta la que evalúe si sus técnicos lo ven correcto o se hace ahí o en otro sitio», finalizaba el candidato popular.