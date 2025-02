El nuevo portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, y los siete procuradores del grupo cerraron hoy filas con el modelo de partido liderado por Santiago Abascal ante la critica de falta de democracia interna realizada por los parlamentarios Javier Teira y Ana Rosa Hernando, a los que Hierro calificó por primera vez de “tránsfugas” y exigió que entreguen sus actas.

En las dependencias del grupo en la cuarta planta de las Cortes, Hierro, ratificado como portavoz, y los procuradores actuales, entre ellos el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, trasladaron una imagen de unidad con Abascal y con la decisión de formar parte del grupo europeo de Patriotas por Europa.

“Esta imagen es suficiente y todos iremos al congreso de los patriotas y abrazaremos a Abascal, le daremos las gracias y le trasladaremos todo el apoyo. En Vox no hay ni chantajes ni baronías, en Castilla y León no hay líder de Vox, el líder en todos los territorios es Abascal”, argumentó David Hierro ante la pregunta de sí temen nuevas fugas de procuradores.

El nuevo portavoz aseguró que el crecimiento de Vox es “imparable” y no depende del relevo en las Cortes de Castilla y León, si bien, aunque sin entrar en la decisión de renuncia del cargo adoptada por Juan García-Gallardo, sí afirmó que no les “ha parecido lógico”.

Al respecto, pidió que se interpreten los hechos que relató en la rueda de prensa en el sentido de que el viernes el Comité de Dirección, donde estaba García-Gallardo, acordó la expulsión de ambos procuradores por “la gravedad” de sus manifestaciones sobre el modelo de partido y la falta de democracia interna, sobre la que manifestó que no dijeron nada cuando fueron en las listas.

Sin embargo, recordó que esta mañana a la hora de firmar el escrito se encontraron con la renuncia de García-Gallardo y su no firma cuando estaba acordado por todos los miembros del Comité de Dirección y avalado por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el propio Abascal.

“Pregúntenle a él (García-Gallardo)”, respondió en varias ocasiones a preguntas de sí esperaban la decisión del hasta entonces portavoz, de si les ha sorprendido y de si les ha decepcionado. “Toca interpretarlo a ustedes, los hechos son los que son, hay que preguntar a Gallardo no nos ha parecido lógico”, zanjó.

Así, recalcó que ha pedido el acta “a estos dos tránsfugas” pero añadió que, cuando esta mañana han llegado para firmar la resolución, se han encontrado que García-Gallardo no firmaba y no podían ser expulsados. No obstante, el escrito de expulsión ya está firmado y registrado.

Vox cierra la crisis en el grupo, tras la marcha de García-Gallardo y la expulsión de Teira y Hernando, con la vuelta de Ignacio Sicilia a la dirección junto a David Hierro y Carlos Menéndez, además de la incorporación de la siguiente de la lista por Valladolid María Isabel Pérez.

Respecto de la denuncia de los procuradores expulsados de deriva del modelo de partido y no tener en cuenta las propuestas realizadas, afirmó que no le consta, enmarcó su decisión en “ambiciones personales” y en "hacer daño a Vox, y expresó que tampoco les sorprendería que acaben en las filas del PP.

En esa línea, denunció que “se han saltado” el Reglamento interno y los del partido y, para no caer en “una incoherencia absoluta” deberían entregar sus actas de procuradores por Burgos y Salamanca. Por último, agradeció el trabajo de García-Gallardo en estos meses como portavoz del grupo.