El PSOE denuncia la vandalización de su casa del Pueblo en Arenas de San Pedro (Ávila)

El PSOE ha presentado una denuncia por la vandalización que ha sufrido su Casa del Pueblo en el municipio abulense de Arenas de San Pedro, cuya fachada ha amanecido con pintadas y mensajes "de odio" hacia los inmigrantes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este "nuevo episodio de odio e intolerancia" ha sido denunciado por el PSOE federal y por el secretario autonómico de esta formación, Carlos Martínez, que ha exigido al alcalde arenense, el popular Juan Carlos Sánchez Mesón, una condena "clara y sin matices" de estos hechos.

"La Casa del Pueblo del PSOE en Arenas de San Pedro ha sido vandalizada con simbología nazi y mensajes de odio contra inmigrantes, LGTBIQ+ y el presidente del Gobierno", señala el PSOE nacional en su perfil de la red social "X", antes de añadir: "Quien normaliza o justifica estos discursos es tan responsable como los autores".

"No vamos a callarnos", concluye ese mensaje, al que se han sumado otros de responsables socialistas, entre los que figura el líder del PSOE en la Comunidad, quien ha asegurado en "X" que "el odio, la violencia y la intolerancia nunca tendrán cabida en una democracia que tanto costó construir".

Tras exigir el regidor arenense una "condena clara y sin matices" a estos hechos, Martínez ha precisado que "la tibieza o el silencio solo alimentan a quienes pretenden traer de vuelta lo peor" del "pasado" de España.

"En Castilla y León y en toda España, los socialistas seguiremos defendiendo la democracia y los derechos humanos", ha sostenido Carlos Martínez, al tiempo que ha indicado que "frente al odio" al respuesta del PSOE "siempre será más democracia, más igualdad y más justicia social", informa Efe.

Ante esta situación, el secretario general del PSOE de Arenas de San Pedro, Felipe Lozano, ha interpuesto una denuncia, porque "quien normaliza mensajes de odio o quien, amparándose en la libertad de expresión para ponerse de perfil los justifica, es tan responsable de estos actos como los propios autores".

"El problema es que esta deriva de odio, da lugar después a cacerías contra inmigrantes, agresiones al colectivo LGTBIQ+ y a mujeres y, después, se visten de plañideras lamentando lo sucedido", ha argumentado en un comunicado de prensa Lozano.

Para Lozano, "la simbología nazi no disimulada, los mensajes explícitos contra los inmigrantes y los insultos al presidente del Gobierno, no son anécdotas".

Al respecto, ha apuntado que "las pintadas se pueden limpiar", pero "el fascismo que se respira es mucho más difícil con la complicidad de quienes, de manera orgullosa, miran a otro lado o, incluso, justifican tiempos pasados y exteriorizan sin rubor ideas contra los derechos humanos más básicos".

"Los socialistas no vamos a callarnos, no van a conseguir que nos escondamos. Tenemos el compromiso claro de luchar para mejorar la vida de quienes más lo necesitan y, a pesar de amenazas e intentos de silenciarnos, nuestra meta no va a cambiar y nuestro objetivo, más que nunca, es inamovible", ha sostenido el líder de los socialistas arenenses que estos días se encuentra viviendo sus Ferias y Fiestas.

Ante esta situación, el secretario general y portavoz municipal del PSOE espera del alcalde de esta localidad del sur de la provincia "una respuesta firme y, de una vez por todas, comprometida, frente a la barbarie fascista" de la que todos pueden "salir perjudicados".