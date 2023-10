El PSOE "espera" que la Fiscalía actúe contra García-Gallardo por sus palabras ante la llegada de inmigrantes

Los socialistas de Castilla y León están que trinan por el vídeo que colgaba el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en su perfil personal de la red social "X", antigua Twitter, denunciando a las puertas del hotel balneario Palacio de las Salinas, de Medina del Campo, la “invasión migratoria” que sufre España, en general, y Castilla y León y la Villa de las Ferias, en particular, donde han sido realojados 183 migrantes llegados a las costas de Canarias. "¡Sin seguridad no hay libertad!", advertía el número dos del Gobierno de Fernández Mañueco, en compañía del concejal de Vox en Medina, Alberto Amigo, a la vez que criticaba que el Gobierno de España se arrogue la representación de las mujeres y, al mismo tiempo, traslade a 182 “jóvenes, varones, en edad militar, y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo".

Este vídeo y estas palabras han molestado sobremanera a los del puño y la rosa de la Comunidad, pero también el procurador del Grupo Mixto y ex de Ciudadanos, Francisco Igea, quien, en otro video lanzado en su cuenta de "X", ha asegurado que es "inadmisible" señalar a los migrantes y a las ONG que les acogen, como responsables de actos de violencia contra las mujeres. "No se puede ir en coche oficial a la puerta del balneario a incendiar Medina y la comunidad. Es un Irresponsable y un xenófobo", sentencia Igea, quien advierte que no habrá pactos con un gobierno racista, en alusión a los tres pactos de Comunidad ofrecidos por Mañueco a la oposición sobre Sanidad, financiación autonómica y Corredor Atlántico.

Desde el PSOE han suspendido incluso una rueda de prensa esta mañana del portavoz socialista en Medio Ambiente , Fomento y Ordenación del Territorio para cambiarla por otra con la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, para hablar de este asunto ya que para los socialistas es de extrema gravedad. "García-Gallardo no tiene vergüenza, lo que si que tiene y de lo que anda sobrado es de odio, mentiras, y racismo", escribía también en la red social "X" la procuradora socialista, quien pide a Mañueco que, si tiene un mínimo de decencia, debería cesar a su vicepresidente. "Castilla y León no merece al frente de sus instituciones a un tipo como este", apunta

Ya en la rueda de prensa, Gómez Urbán ha pedido a la Fiscalía que actúe ante lo que considera un posible delito de odio por parte de García-Gallardo. "Espero que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer con la legalidad y el Código Penal en la mano porque este hecho ha de tener consecuencias", señala.

La dirigente socialista, además, ha responsabilizado a Mañueco de esta situación "por permitir y mantener un gobierno fascista, racista y machista", que tiene un vicepresidente que "se traslada a Medina del Campo a atacar y criminalizar a 183 personas, seres humanos, que vienen huyendo, que tienen vidas, familias".

"Quienes son un peligro para los habitantes de la Comunidad son los dirigentes como García-Gallardo y Mañueco", decía la procuradora socialista, quien también ha carhado contra el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, por vincular la llegada de los migrantes africanos con la posibilidad de que transmitan enfermedades.

También es ha referido a este asunto el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca. "Esto es odio. Esto es racismo. Esto es fascismo. Y no lo dice cualquiera, ya que García-Gallardo es vicepresidente de Castilla y León, y es Mañueco es quien le ha nombrado y debe desautorizarle de forma inmediata o será cómplice", apunta.