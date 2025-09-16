El PSOE quiere dedicar a Unamuno una ruta turística en Las Arribes salmantinas

Una ruta turística en Las Arribes con el nombre 'Camino de Unamuno', al ser esta comarca una zona muy ligada a la figura del intelectual y gran viajero.

Esta es la propuesta que plantea el PSOE de Castilla y León y que recoge en una proposición no de ley registrada en las Cortes con la que el grupo socialista insta a la Junta a que adopte las medidas necesarias para que el sendero identificado como GR-14, entre la localidad zamorana de Fermoselle y la portuguesa de Barca D'Alba, pase a denominarse 'Camino de Unamuno', dotando a este sendero con la señalización y la cartelería pertinente donde se informe sobre la relación que existe entre este sendero con la figura de Miguel de Unamuno.

El PSOE pide asimismo crear y otorgar las partidas económicas suficientes para promocionar dentro de ese 'Camino de Unamuno' una ruta de senderismo entre ambos municipios, y que atraviesa la comarca conocida como Las Arribes en Salamanca.

"Esto será un nuevo atractivo turístico para esta zona de la provincia, tan necesitada de desarrollo e inversiones, con los consiguientes beneficios tanto sociales como económicos", explica la procuradora salmantina, Rosa Rubio, en declaraciones recogidas por Efe.

La comarca de Las Arribes del Duero está muy ligada a la figura y obra de Miguel de Unamuno, ha recordado la parlamentaria salmantina, "un incansable viajero por la provincia" que visitó varias veces esta zona y en concreto municipios como Vilvestre, Masueco y Aldeadávila de la Ribera, y las ruinas del Convento de la Verde e lo que actualmente es el Salto de Aldeadávila.

"Unamuno dejó escrito y publicado todo lo referente a los viajes por estos pueblos y otros de Las Arribes del Duero describiendo los senderos, específicamente los de Mieza y su mirador de La Code, al que se refirió como el más importante de La Ribera", apunta la parlamentaria.

La iniciativa del PSOE pone voz y tramitación parlamentaria a la petición elevada a la Consejería de Cultura y Turismo hecha por la Asociación Almiezar, y el objetivo es la promoción y difusión del patrimonio artístico y etnográfico, de la cultura y la tradición de Mieza de la Ribera, "cuyo pasado tan unido y ligado está a la figura de Miguel de Unamuno".

El sendero GR-14 transcurre y está ubicado en los municipios de Las Arribes salmantinas, "camino que coincide con lo descrito, vivido y que Unamuno recorrió", un sendero que unido a otros similares entre Fermoselle y Barca D'Alba supondría una ruta de más de 127 kilómetros que adaptada y señalizada podría realizarse distribuida en diez etapas tanto a pie, bicicleta o, incluso, a caballo.