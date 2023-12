¿Por qué hay una rana en la fachada de la Universidad de Salamanca?

Salamanca, ciudad estudiantil y campera, atesora muchos encantos. Son muchos monumentos y edificaciones las que la jalonan. Con casa señoriales, palacios y fachadas que quitan el hipo, y todo ello con una Plaza Mayor única y señorial. La Casa de las Conchas, la Casa de las Muertes, la Universidad Pontificia y como no, una de las universidades más antiguas de España, la USAL.

Y precisamente nuestro viaje nos lleva hasta la fachada de esta última, que es una de las mayores atracciones de la ciudad. No solo por su inusual belleza sino por los secretos que esconde. Pero hagamos un poco de historia. Su construcción data del año 1529 y para muchos es la obra maestra del estilo plateresco. Dividida en tres cuerpos el primero contiene el medallón de los Reyes Católicos; en el segundo hay tres escudos con representaciones de la Corona Hispánica, el águila de San Juan y la medalla de Carlos V. Y todo ello coronado con retratos de emperadores y generales romanos. Y un tercero donde aparece un papa hablando desde su cátedra a seis varones. Una auténtica delicia.

Pero entre la decoración de la fachada encima de un cráneo se encuentra la pequeña obra que todo turista anhela encontrar. Una rana. Según la tradición, dice que su hallazgo augura éxito en los estudios. ¿Pero cuál es su verdadero significado?

Algunos autores hablan de la firma de un cantero y que se talló en su tiempo para prevenir el contagio de la sífilis. Pero la tesis que parece que tiene más peso es que trata de una representación de los pecados y que viene de la expresión "cuando las ranas críen pelo", ya que el batracio, al carecer de pelo, representaría a que el animal impide que crezca de cara al Juicio Final.

Y es que según el historiador Benjamín García Hernández, esta teoría se vería corroborada por que en el escudo de los Reyes Católicos se encuentran tres calaveras que representan a sus tres hijos fallecidos, tres miembros de la realeza "a las que no les va a crecer pelo". Por lo que la calavera sobre la que se encuentra la rana sería la representación del Príncipe Juan, que fallecía a los 20 años en 1497.

Y es que su contemplación atrae a numerosos turistas que se acercan hasta esta fachada en busca de este ornamento, pero que a veces hace que el turista buscando esta rana no preste atención al resto de la excepcional obra. Hasta el propio Miguel de Unamuno, que fuera rector de esta Universidad se quejaba de ello. "No es lo malo que vean la rana, sino que no vean más que la rana", señalaba el pensador.