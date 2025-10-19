Reconocimiento a los trabajo estadísticos desarrollados por centros educativos de Castilla y León

El IES Gil y Carrasco de la localidad leonesa de Ponferrada ha logrado una mención especial en el 65º Congreso Mundial de Estadística del Instituto Internacional de Estadística (ISI), celebrado recientemente en La Haya.

El trabajo, con esta mención especial (Honourable Mention) en la categoría de Bachillerato, ha sido elaborado por las estudiantes Lucía García López y Carmen Menéndez Osorio, con la tutoría del profesor Santiago Alonso Palacios. La mención se registró formalmente como: SPAIN Poster: Do We Have the Text Neck Syndrome?

El Instituto de Ponferrada ganó en 2024 el primer premio de los XXIII Premios de Estadística de Castilla y León, que fueron entregados por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Posteriormente, el trabajo titulado ‘Estudio de prevalencia del síndrome Text-neck en estudiantes de Educación Secundaria en un centro de Castilla y León’ fue seleccionado para participar en el concurso nacional ‘Incubadora de Sondeos y Experimentos 2023-2024’ (actualmente conocido como AVATAR), representando a Castilla y León. En esta fase nacional, el trabajo resultó ganador en la categoría C (Bachillerato y Ciclos Formativos), entre los 15 que optaban al premio.

Después de la fase nacional, ha sido seleccionado por la SEIO (Sociedad de Estadística e Investigación Operativa) y por el INE (Instituto Nacional de Estadística) para participar en la categoría Upper Secondary Schools del concurso Internacional de pósteres estadísticos ISPL 2024-2025 (International Statistical Literacy Project), en representación de la fase nacional española (AVATAR).

El trabajo, adaptado a formato póster, fue presentado en el 65º Congreso Mundial de Estadística del ISI en La Haya, un evento mundial en estadística y ciencia de datos organizado cada dos años por el Instituto Internacional de Estadística (ISI), al que acuden miles de estudiantes de diferentes países.

Este reconocimiento internacional tiene su origen en los XXIII Premios de Estadística de Castilla y León. La Junta de Castilla y León destaca la importancia de la formación en estadística como herramienta fundamental para el empleo y el desarrollo económico.

Formación en Estadística para el empleo y la economía

El consejero de Economía y Hacienda entregó, el pasado 29 de septiembre, los XXIV Premios de Estadística de Castilla y León a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior del IES Fuentesnuevas, de Fuentesnuevas-Ponferrada, y del IES Ramón y Cajal de Valladolid, en un acto en la ciudad berciana.

La convocatoria de estos premios se impulsa con el objetivo de formar a los alumnos de secundaria y ciclos formativos en el desarrollo de información estadística actualizada y en el tratamiento de datos, habilidades consideradas clave en todos los campos y actividades profesionales.

Las bases de la convocatoria establecen dos categorías. La primera está abierta a grupos de escolares de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mientras la segunda se dirige a colectivos de estudiantes de los que al menos uno debe estar matriculado en Bachillerato o Formación Profesional.