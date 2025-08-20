Remolonas Foods logra el Premio Alimentos de España 2025 en la categoría de Innovación

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido a Remolonas Foods, S.L. el Premio Alimentos de España 2025 en la categoría de Innovación, por su “contribución pionera en la creación de un nuevo modelo de cadena de suministro centrado en el aprovechamiento del excedente alimentario”.

La empresa, nacida en Valladolid, destacó que “apuesta firmemente por el producto nacional, colaborando con agricultores e industrias de toda España para dar salida a su producción imperfecta o excedentaria, generando valor donde antes solo había desperdicio”.

Remolonas indicó que “ha conseguido convertir en recurso lo que antes era un problema: las millones de toneladas de alimentos perfectamente aptos que son descartados cada año por su forma, tamaño o aspecto, al no encajar en los estándares de la gran distribución”. Estos productos, que hasta ahora generaban pérdidas económicas y un importante impacto ambiental, llegan hoy a miles de hogares españoles a través de cajas semanales de fruta, verdura y alimentos rescatados, sanos y sabrosos, a precios mucho más asequibles.

Además de su impacto medioambiental y económico, Remolonas impulsa un modelo de empleo inclusivo, integrando a personas con discapacidad como parte esencial de su plantilla, especialmente en las labores logísticas y de preparación de pedidos, informa Ical.

Este galardón forma parte de los Premios Alimentos de España, convocados desde 1987 para reconocer a entidades que destacan en áreas como la producción, transformación, comercialización o consumo de alimentos, así como por su apuesta por el desarrollo rural, la sostenibilidad, la innovación y la calidad. En su XXXVII edición, el Ministerio ha querido destacar proyectos que aplican enfoques novedosos y apuestan por la digitalización y los nuevos modelos de negocio como vía para fortalecer el sector agroalimentario.

Con esta distinción, se reconoce el trabajo de Remolonas como "referente de una nueva forma de entender el consumo responsable: más justo con los productores, más accesible para las familias, más respetuoso con el medioambiente y más inclusivo a nivel social2.