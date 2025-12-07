Rescatan en la Sierra de Gredos a un montañero de 42 años lesionado en una pierna

El Grupo de Rescate y Salvamento de Castilla y León ha auxiliado este domingo en la Sierra de Gredos a un montañero de 42 años que se encontraba lesionado en una pierna y que estaba acompañado por otro de la misma edad en la zona conocida como 'Cuchillar de las Navajas', dentro del municipio abulense de Candeleda.

El rescate se ha producido poco antes de las tres de la tarde, después de que la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibiera una llamada informando que dos montañeros de 42 años se encontraban en la cumbre del 'Cuchillar de las Navajas' y uno de ellos había sufrido una lesión que le impedía descender.

Tras el aviso, el gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con las Emergencias Sanitarias de Sacyl, que se han encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia.

En la misma, también ha participado el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el rescate y de localizar la ubicación exacta de la víctima, movilizando el helicóptero de rescate de la Junta, que ha partido hacia Candeleda con dos rescatadores.

Una vez en la zona, el helicóptero ha facilitado el descenso a tierra del equipo de rescate que, tras acceder a pie hasta el punto en que se encontraba el lesionado, le ha prestado asistencia, antes de colocarle un triángulo de evacuación para facilitar su ascenso al helicóptero mediante maniobra de grúa, lo que han repetido después con el segundo montañero.

Con ambos en el interior, el aparato se ha dirigido hasta el aparcamiento de la Plataforma de Gredos, donde los montañeros tenían estacionado su vehículo particular, sin que finalmente hayan tenido que recibir asistencia por parte de las Emergencias Sanitarias de Sacyl.